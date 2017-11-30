Van Persie kızdırdı!

Hafta sonu oynanacak olan Kasımpaşa maçında forvet sıkıntısı yaşayan Fenerbahçe'de Van Persie'nin paylaşımı taraftarları kızdırdı.

Vincent Janssen’in kart cezalısı, Soldado’nun ise sakatlığı sebebiyle forma giyemeyeceği maçta Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Fenerbahçe’de sezon başından beri sakatlığı gerekçesiyle forma giyemeyen Hollandalı yıldız Robin Van Persie’nin sosyal medya üzerinden boks yaparken fotoğrafını paylaşması sarı-lacivertli taraftarların tepkisine neden oldu.

Fenerbahçe taraftarının Van Persie endişesi! Fenerbahçe'ye geldiği günden beri sakatlıkları ve performansıyla gündemden düşmeyen yıldız oyuncu Van Persie'nin Kasımpaşa maçında sahaya çıkacak olma ihtimali sarı lacivertli taraftarları endişelendirdi. İlgili Haberi Oku

Persie’nin fotoğrafının altına yorum yapan Fenerbahçeli taraftarlar, yıldız oyuncuya tepki gösterdi.