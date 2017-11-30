Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
FENERBAHÇE
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Van Persie kızdırdı!

Hafta sonu oynanacak olan Kasımpaşa maçında forvet sıkıntısı yaşayan Fenerbahçe'de Van Persie'nin paylaşımı taraftarları kızdırdı.
17:4930 Kasım 2017
0
Van Persie kızdırdı!

Vincent Janssen’in kart cezalısı, Soldado’nun ise sakatlığı sebebiyle forma giyemeyeceği maçta Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Fenerbahçe’de sezon başından beri sakatlığı gerekçesiyle forma giyemeyen Hollandalı yıldız Robin Van Persie’nin sosyal medya üzerinden boks yaparken fotoğrafını paylaşması sarı-lacivertli taraftarların tepkisine neden oldu.

27 Kasım 2017 Fenerbahçe taraftarının Van Persie endişesi! Fenerbahçe'ye geldiği günden beri sakatlıkları ve performansıyla gündemden düşmeyen yıldız oyuncu Van Persie'nin Kasımpaşa maçında sahaya çıkacak olma ihtimali sarı lacivertli taraftarları endişelendirdi. İlgili Haberi Oku

Persie’nin fotoğrafının altına yorum yapan Fenerbahçeli taraftarlar, yıldız oyuncuya tepki gösterdi.

Etiketler
Fenerbahçe VAN PERSİE
Son güncelleme: 17:51 | 30.11.2017
Skor
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER