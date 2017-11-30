UEFA’dan Vodafone Park’a ziyaret

UEFA heyeti, Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılacak olan 2019 UEFA Süper Kupa öncesi maçın oynanacağı Vodafone Park'a ilk resmi ziyaretini düzenledi.

UEFA etkinlikler ve teknik departmanlarından profesyonellerin katıldığı ziyarette Türkiye Futbol Federasyonu ve Beşiktaş Kulübü’nden ilgili birimlerin yanı sıra İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul’daki havalimanlarının yetkilileri de yer aldı.İncelemeler boyunca stadyum altyapısı ve teknik alanları değerlendirilirken, 2019 UEFA Süper Kupa için gelecek taraftarların Türkiye ve Vodafone Park’a ulaşımları sürecinde alınacak tedbirler de konuşuldu.

2019 UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu ile 2019 UEFA Avrupa Ligi şampiyonunu karşı karşıya getirecek ve 14 Ağustos 2019 tarihinde Vodafone Park’ta oynanacak UEFA Süper Kupa için UEFA temsilcilerinin ziyaretleri devam edecek.