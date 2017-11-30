THY Euroleague | Anadolu Efes 73-68 AX Olimpia Milan
THY Euroleague'in 10. haftasında Anadolu Efes, sahasında karşılaştığı İtalyan ekibi AX Olimpia Milan'ı 73-68’lik sonuçla mağlup etti. Temsilcimiz Anadolu Efes’te Vladimir Stimac 19 sayı, 10 ribaunt ile yıldızlaşırken Errick McCollum 15, Zoran Dragic de 12 sayıyla maçı tamamladılar.
AX Olimpia Milan cephesinde ise Jordan Theodore ve Vladimir Micov 15’er sayıyla takımlarının en skorer oyuncuları oldular. Bu sonuçla temsilcimiz 10. maçında üçüncü kez galip geldi ve nispeten rahat bir nefes almış oldu.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Sasa Pukl, Benjamin Jimenez, Igor Dragojevic
Anadolu Efes: Dunston 5, Dragic 12, Simon 3, Stimac 19, Adams 3, Motum 9, McCollum 15, Ledo 7, Birkan
AX Olimpia Milan: Theodore 15, Jerrells 2, Jefferson 7, Tarczewski 5, Micov 15, Kalnietis 5, Gudaitis 11, Bertans 5, M'Baye 3, Pascolo
1. Periyot: 23- 16 (Anadolu Efes)
Devre: 33-30 (Anadolu Efes)
3. Periyot: 52-50 (Anadolu Efes)