THY Euroleague | Anadolu Efes 73-68 AX Olimpia Milan

THY Euroleague'de normal sezonun 10. maçında Anadolu Efes, konuğu AX Olimpia Milan'ı 73-68 mağlup etti ve bu sezonki üçüncü galibiyetini elde etmiş oldu.

THY Euroleague'in 10. haftasında Anadolu Efes, sahasında karşılaştığı İtalyan ekibi AX Olimpia Milan'ı 73-68’lik sonuçla mağlup etti. Temsilcimiz Anadolu Efes’te Vladimir Stimac 19 sayı, 10 ribaunt ile yıldızlaşırken Errick McCollum 15, Zoran Dragic de 12 sayıyla maçı tamamladılar.

AX Olimpia Milan cephesinde ise Jordan Theodore ve Vladimir Micov 15’er sayıyla takımlarının en skorer oyuncuları oldular. Bu sonuçla temsilcimiz 10. maçında üçüncü kez galip geldi ve nispeten rahat bir nefes almış oldu. EuroCup Kadınlar | Hatay BŞB - Energa Torun: 66-58 EuroCup Kadınlar'da grup aşamasının son maçları oynandı. Temsilcilerimizden Hatay BŞB yoluna namağlup devam ederken Mersin Büyükşehir Belediyesi ikinci olarak bir üst tura çıktı. Organizasyondaki diğer üç temsilcimiz ise turnuvaya veda etti. İlgili Haberi Oku

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Sasa Pukl, Benjamin Jimenez, Igor Dragojevic

Anadolu Efes: Dunston 5, Dragic 12, Simon 3, Stimac 19, Adams 3, Motum 9, McCollum 15, Ledo 7, Birkan

AX Olimpia Milan: Theodore 15, Jerrells 2, Jefferson 7, Tarczewski 5, Micov 15, Kalnietis 5, Gudaitis 11, Bertans 5, M'Baye 3, Pascolo

1. Periyot: 23- 16 (Anadolu Efes)

Devre: 33-30 (Anadolu Efes)

3. Periyot: 52-50 (Anadolu Efes)