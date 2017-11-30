Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi | Pınar Karşıyaka 79-78 Trabzonspor

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde zor günler geçiren Pınar Karşıyaka, konuğu Trabzonspor'u 79-78 yendi ve 6 maçlık mağlubiyet serisine nokta koydu.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde 8’inci hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka evinde Trabzonspor’u 79-78 mağlup etti. Ev sahibi ekip üst üste 6 mağlubiyet aldıktan sonra galibiyete ulaştı. Konuk takım ise 3’te 3 yapma fırsatını kaçırdı. Bu sonuçla Pınar Karşıyaka ligdeki ikinci zaferini elde edip 10 puana ulaştı, Trabzonspor ise 3 galibiyette kalarak 11 puana yükseldi.

Maçın ilk periyodunda Wood, Jones ve Alp’in sayılarıyla skor üreten Karşıyaka periyodu 9 sayı üstün tamamladı: 23-14. İkinci çeyrekte Trabzonspor Grenn, Heslip ve Eldridge ile etkili olsa da ev sahibi ekip soyunma odasını 6 sayı önde girdi: 44-38. Üçüncü periyotta pota altından Egemen’le sayılar bulan Pınar Karşıyaka’ya, Eldridge ile karşılık veren konuk takım 28. dakikada Vasiliauskas’ın serbest atışlarıyla skoru 54-54’e getirdi.

Trabzonspor son bölüme 3 sayı üstün girdi: 55-58. Trabzonsporlu Eldridge ile Karşıyakalı Jones’un karşılıklı sayı savaşıyla geçilen final periyodunda bitime 8 saniye kala sahip olduğu son topu kullanamayan Trabzonspor maçı 1 sayıyla kaybetti: 79-78. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi | Darüşşafaka 90-83 Eskişehir Basket Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Darüşşafaka, konuğu Eskişehir Basket'i normal süresi 79-79 beraberlikle biten maçta 90-83 mağlup ederken ligdeki 5. galibiyetini aldı. İlgili Haberi Oku

SALON: Mustafa Kemal Atatürk

HAKEMLER: Serhat Büker, Alper Altuğ Köselerli, Semih Vural

PINAR KARŞIYAKA: Egemen 12, Alp 5, Berk 5, Jones 23, Wood 9, DJ Kennedy 8, Metin 6, Waters 11, Berke

TRABZONSPOR: Heslip 14, Green 24, Deniz 4, Vasiliauskas 8, Harris 2, Eldridge 24, Obekpa 2, Burak, Ozan

1. PERİYOT: 23-14

İLK YARI: 44-38

3. PERİYOT: 55-58

5 FAUL ALAN: 37.47 Obekpa (Trabzonspor) – 39.09 Alp (Pınar Karşıyaka)