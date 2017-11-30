Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi | Pınar Karşıyaka 79-78 Trabzonspor
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde 8’inci hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka evinde Trabzonspor’u 79-78 mağlup etti. Ev sahibi ekip üst üste 6 mağlubiyet aldıktan sonra galibiyete ulaştı. Konuk takım ise 3’te 3 yapma fırsatını kaçırdı. Bu sonuçla Pınar Karşıyaka ligdeki ikinci zaferini elde edip 10 puana ulaştı, Trabzonspor ise 3 galibiyette kalarak 11 puana yükseldi.
Maçın ilk periyodunda Wood, Jones ve Alp’in sayılarıyla skor üreten Karşıyaka periyodu 9 sayı üstün tamamladı: 23-14. İkinci çeyrekte Trabzonspor Grenn, Heslip ve Eldridge ile etkili olsa da ev sahibi ekip soyunma odasını 6 sayı önde girdi: 44-38. Üçüncü periyotta pota altından Egemen’le sayılar bulan Pınar Karşıyaka’ya, Eldridge ile karşılık veren konuk takım 28. dakikada Vasiliauskas’ın serbest atışlarıyla skoru 54-54’e getirdi.
Trabzonspor son bölüme 3 sayı üstün girdi: 55-58. Trabzonsporlu Eldridge ile Karşıyakalı Jones’un karşılıklı sayı savaşıyla geçilen final periyodunda bitime 8 saniye kala sahip olduğu son topu kullanamayan Trabzonspor maçı 1 sayıyla kaybetti: 79-78.
SALON: Mustafa Kemal Atatürk
HAKEMLER: Serhat Büker, Alper Altuğ Köselerli, Semih Vural
PINAR KARŞIYAKA: Egemen 12, Alp 5, Berk 5, Jones 23, Wood 9, DJ Kennedy 8, Metin 6, Waters 11, Berke
TRABZONSPOR: Heslip 14, Green 24, Deniz 4, Vasiliauskas 8, Harris 2, Eldridge 24, Obekpa 2, Burak, Ozan
1. PERİYOT: 23-14
İLK YARI: 44-38
3. PERİYOT: 55-58
5 FAUL ALAN: 37.47 Obekpa (Trabzonspor) – 39.09 Alp (Pınar Karşıyaka)