Survivor’da Ünlüler ve Gönüllüler kadroları belli oldu mu? Survivor All Star 2018 ne zaman başlıyor?
Survivor All Star 2018 için geri sayım sürüyor. Survivor All Star 2018’de ünlüler ve gönüllüler takımında ter dökecek olan isimlerin de kimler olduğu yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Sürpriz isimlerin yer aldığı Survivor bu sene çok heyecanlı geçeceğe benziyor. İşte Survivor 2018’e dair merak edilen ayrıntılar…
SURVİVOR 2018 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Acun Ilıcalı TV8'de yayınlanan gündüz kuşağı programı “Gel Konuşalım”a konuk oldu. Ilıcalı, TV8'in vazgeçilmez programı Survivor 2018'in 10 Şubat Cumartesi günü başlayacağını açıkladı.
SURVİVOR 2018 YARIŞMACILARI
-Cumali Akgül
-Turabi Çamkıran
-Sema Aydemir
-Nagihan Karadere
-Merve Aydın
-Murat Ceylan
-Hilmi Cem İntepe
-Adem Kılıççı
-Hakan Hatipoğlu
-Nihat Doğan
-Ümit Karan
GEÇEN YILIN ŞAMPİYONU KİMDİ?
Survivor 2017 büyük finali Kıbrıs'ta gerçekleşti. Finale kalan Adem Kılıççı ve Ogeday Girişen arasında survivor 2017 şampiyonluğu için SMS oylaması yapıldı. Kıbrıs’ta yapılan finale bugüne dek bütün elenen yarışmacılar da katıldı. Yapılan halk oylamasının ardından Survivor 2017’nin şampiyonu belli oldu. Survivor 2017’nin şampiyonu gönüllüler takımını temsil eden Ogeday Girişken oldu.