Survivor’da Ünlüler ve Gönüllüler kadroları belli oldu mu? Survivor All Star 2018 ne zaman başlıyor?

Survivor ne zaman başlayacak sorusunu soran birçok Survivor hayranı, bu sene Survivor All Star 2018 kadrosunda kimlerin olacağını merak ediliyor. Survivor hangi tarihte başlayacak? Yayınlandığı dönemlerde ilgiyi üstüne çeken Survivor All Star'ın kadroları ve başlama tarihi detayları...

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