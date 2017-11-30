Beşiktaş-Galatasaray maçının hakemi Fırat Aydınus

Beşiktaş ile Galatasaray arasında 2 Aralık Cumartesi Vodafone Arena'da oynanacak derbinin hakemi açıklandı.

Süper Lig’in 14. haftasında 2 Aralık Cumartesi saat 19:30’da Vodafone Arena’da oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisini Fırat Aydınus yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamada Fırat Aydınus’un yardımcıları Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu olacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi hakemliğini ise Alper Ulusoy yapacak.

Şenol Güneş ve Tudor`un derbi planları belli oldu Spor Toto Süper Lig'in 14.haftasında cumartesi günü Vodafone Stadı'nda oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi Şenol Güneş ve Igor Tudor'un planları şekillendi. İlgili Haberi Oku

Ligin 14. haftasında oynanacak diğer maçların hakemleri ise şöyle: