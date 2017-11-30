Skandal iddia! ‘Reşit olmayan sporcuların içeceklerine ilaç katıp tecavüz ettiler!’

Borç batağında bulunan Polonya Bisiklet Federasyonu’nda yapılan denetimler büyük bir skandalı ortaya çıkardı. Bazı görevlilerin, reşit olmayan sporcuların içeceklerine ilaç katarak tecavüz ettiği iddiası dünya kamuoyunu sarstı

Polonya’da Bisiklet Federasyonu’nun denetlyen firma, federasyondaki bazı görevlilerin himayeleri altında bulunan sporcuları tehdit ettiğini belirledi.

Tecavüz skandalına henüz reşit olmayan sporcuların da dahil olduğu saptanırken, kimi sporculara ise içeceklerine ilaç karıştırılarak tecavüz edildiği ortaya çıktı.

Gazetemanifesto’da yer alan habere göre, federasyon hakkında uzun süreden beri devam eden spekülasyonları açıklığa kavuşturmak ve federasyonu sağlıklı bir yapıya dönüştürmek amacıyla Başkan Dariusz Banaszek'in çağrısıyla federasyonda denetim yapıldı.

Denetimi gerçekleştiren firma federasyonun harcamalarında çok sayıda usulsüzlük tespit etti, birtakım işlerin sözleşmesiz yaptırıldığı, sporcuların yurt dışındaki bazı müsabakalara sigorta güvencesi olmadan götürüldüğü gibi çok sayıda yasa dışı durum belirledi.

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SPORCULARA TECAVÜZ İDDİASI!

Ancak federasyonda ortaya çıkan çarpıklıklar bununla sınırlı kalmadı. Denetim firması federasyondaki bazı görevlilerin himayeleri altında bulunan sporcuları tehdit ettiğini belirledi.

Tecavüz skandalına henüz reşit olmayan sporcuların da dahil olduğu saptanırken, kimi sporculara ise içeceklerine ilaç karıştırılarak tecavüz edildiği ortaya çıktı.Antrenörlerden bazılarıyla direktör ve federasyon doktorunun da adının karıştığı dehşet verici olay üzerine savcılık tarafından soruşturma başlatılırken, Polonya Spor Bakanı Witold Banka yönetim kurulunu derhal istifaya çağırdı.

Spor Bakanının çağrısına karşılık Federasyon Başkanı Dariusz Banaszek ile beraber 4 federasyon yöneticisi istifa etmeyi reddederek, genel kurulun yapılacağı 21 Aralık tarihine kadar görevde kalacaklarını açıkladı.

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“SUÇLAMALAR 10 YILDIR DEVAM EDİYORDU”

Yaklaşık 1 yıldır başkanlık görevini yürüten Banaszek yaptığı açıklamada federasyona ilişkin suçlamaların 10 yıldan beri devam ettiğini, daha önceki başkanların istifa etmemesine rağmen kendisinin neden istifa etmesi gerektiğini anlayamadığını belirtti.Mevcut spekülasyonlar dolayısıyla federasyondaki denetimin kendi inisiyatifiyle gerçekleştiğini ve yine bu iddialar nedeniyle göreve gelir gelmez bazı kişilerin iş aktine son verdiğini ifade eden Banaszek, ortaya çıkan skandal hususunda kendisinin bir suçu bulunmadığını savundu.Yönetim kurulu üyelerinin, Bakanın istifa çağrısını reddetmesi üzerine bakanlığın yönetimin askıya alınması ve kayyım atanması için mahkemeye başvurması bekleniyor.