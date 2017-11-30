Şampiyonlar Ligi’nde 21.45 maçları tarih oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarının 21.45 olarak klasikleşen başlama saatleriyle ilgili alınan yeni karar resmen uygulamaya kondu.

UEFA, Şampiyonlar Ligi maçlarının başlama saatleriyle ilgili daha önce aldığı düzenleme kararını resmen uygulamaya koyduğunu duyurdu.

Devler Ligi’nde grup aşamasında oynanan 8 mücadele artık 2’ye bölünecek… Gelecek sezondan itibaren 2 maç Avrupa saati ile 19.00’da, diğer 6 maç ise 21.00’de başlayacak. Türkiye saati ile 21.45’te (saatler geri alınmadığında 22.45) başlayan dev maçlar böylece tarihe karışacak.

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Gelecek sezondan itibaren maçların ikisi Avrupa saati ile 19.00’da, diğer 6 maç ise 21.00’de başlayacak. Türkiye saati ile maçlar 21.00 ve 23.00’te başlayacak. Eğer gelecek sezon da Türkiye’de saatler geri alınmazsa Şampiyonlar Ligi maç saatleri ülkemiz için 21.00 veya 23.00 olacak. Saatlerin yeniden geri alınması durumunda ise Türkiye için Şampiyonlar Ligi saati 20.00 ve 22.00 olacak.