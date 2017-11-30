Orhangazi Belediyespor 0-3 Antalyaspor

Deplasmanda Orhangazi Belediyespor'u 3-0 yenen Antalyaspor, evinde oynayacağı rövanş öncesi büyük avantaj yakaladı.

Ziraat Türkiye Kupası 5’nci Tur maçında Orhangazi Belediyespor ile Antalyaspor Yalova Atatürk Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. İlk yarısı 0-0 biten maçı Antalyaspor ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 kazanarak ikinci maç için büyük avantaj elde etti.

STAT: Yalova Atatürk

HAKEMLER: Süleyman Abay, Kamil Çetin, Hüseyin Aylak

ORHANGAZİ BELEDİYESPOR: Eren, Uğur Adem, Recep Onur ( Dk.76 İlhan), Hasan, Koray (Dk.67 Ercan), Mustafa Demir, Yunus, Muhammet, İbrahim, Mustafa Yüksektepe, Atahan (Dk.50 Kadir)

ANTALYASPOR: Boffin, Diego, Yusuf, Nazım, Maicon, Aydın, Yekta, Vainuear (Dk 78 Da Silva), Harun (Dk.46 Deniz Kadah), Musa (Dk.46 Sakıb), Emre

GOLLER: Dk.50 Dk.84(P) Emre Güral, Dk.79 Da Silva, (Antalyaspor)

SARI KARTLAR: Uğur Adem (Orhangazi Belediyespor), Nazım (Antalyaspor)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

11′ Orhangazi Belediyespor atağında Mustafa Demir sol çarprazdan vurdu top auta gitti.

13′ Mustafa Demir bu kez ceza sahası ön çizgisinden vurdu top az farkla auta gitti.

15′ Maicon sağ taraftan çok sert vurdu kaleci Eren topu kornere çeldi.

29′ Orhangazi Belediyespor´da kazanılan serbest atışı Mustafa Demir kullandı. Bu oyuncunun vuruşu az farkla auta gitti.

46′ Atahan sol kanattan girdi kaleci ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunu kaleci Boffin çeldi.

GOL! 50′ Kaleci Eren´in hatasını değerlendiren Emre Güral topu ağlara gönderdi. 0-1

55′ Kornerden gelen topa iyi yükselen Recep´in kafa vuruşu az farkla auta gitti.

58′ Koray ara pası ile kaleci ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda top kaleciden döndü.

75′ Defansın arkasına atılan topla kaleci ile karşı karşıya kalan Ercan’ın vurşunda top auta çıktı.

GOL! 79′ Ceza sahası içine çevrilen topu Da Silva kalecinin üzerinden aşırtıp ağlarla buluşturdu. 0-2

GOL! 84′ Uğur Adem´in rakibini düşürmesi sonucu kazanılan penaltı atışını Emre Güral gole çevirdi. 0-3