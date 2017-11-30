Onur Recep Kıvrak: İlk adım bazılarına ağır gelir!

Süper Lig'in 13.haftasında oynanan ve Trabzonspor'un Sivasspor'u 2-1 mağlup ettiği maçın ardından yaşanan Onur Recep Kıvrak-Sivasspor gerilimi dün bir kez daha tırmandı. Kandil mesajıyle gönderme yapan Onur'un paylaşımı sosyal medyada olay oldu.

Süper Lig’de 13.haftada oynanan ve 2-1 galip geldikleri maçın ardından verdiği demeç ile Sivasspor’un tepkisini çeken Trabzonspor kaptanı Onur Recep Kıvrak, dün kendisi için Sivasspor Kulübü tarafından yapılan sert açıklamaya gece yarısı cevap verdi.

Bordo mavili kulübün resmi internet sitesi ve Onur’un sosyal medya hesaplarından yapılan ‘kandil mesajı’ paylaşımında, tecrübeli file bekçisi Sivasspor’a üstü kapalı göndermelerde bulundu. Kırmızı beyazlı takım daha önce yaptığı Onur Recep Kıvrak açıklamasında sert ifadeler kullanmış ve milli kalecinin adını ‘O.Recep Kıvrak’ şeklinde kısaltmıştı.

İŞTE ONUR’UN YAPTIĞI O PAYLAŞIM:

“İslam aleminin ve camiamızın kandilini kutluyorum. Bu mübarek gecede şöyle dua edeceğim; Benim ismim Onur Recep Kıvrak. İlk ismim bazılarına ağır gelir, o yüzden yazmaktan imtina ederler! Allah’ım, bizi doğrulardan ayırma. Gerçekleri söylemekten mahrum bırakma. Yalanlardan uzak tut! Sen her şeyi gören ve bilensin! Belki yarına bırakırsın ama yanına bırakmazsın, biliriz. Bizleri gözleri olup gerçekleri görmeyenlerden, dilleri olup adaleti konuşmayanlardan, kulakları olup doğruları duymayanlardan eyleme. Amin!”

Demir Grup Sivasspor`dan Onur Kıvrak`a sert yanıt! Trabzonspor'un, Demir Grup Sivasspor'u deplasmanda 2-1 yendiği maçın ardından açıklamalarda bulunan Onur Kıvrak'a, kırmızı-beyazlılardan sert bir yanıt geldi. İlgili Haberi Oku