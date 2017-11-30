Neymar ile Cavani arasında yine penaltı gerilimi

Fransa Lig 1'in 15. haftasında PSG'nin Troyes'i 2-0 yendiği karşılaşmada Neymar'la Cavani arasında bir kez daha penaltı gerilimi yaşandı.

Fransa Ligi’nde PSG’nin dün akşam evinde Troyes’i 2-0 mağlup ettiği maça Neymar ile Cavani arasında yaşanan gerilim damga vurdu. Karşılaşmanın ilk yarısının bitimine az bir süre kala rakip ceza sahası içinde yerde kalan Cavani’nin pozisyonunda hakem penaltı noktasını gösterdi.

Troyes kalecisi Samassa’nın elindeki topu penaltı atışını kullanmak için almaya giden Neymar büyük bir şokla karşılaştı. Penaltıyı yaptıran Cavani, Samassa’nın elindeki topu alıp Neymar’a bir şeyler söyledi. Brezilyalı yıldız bu diyaloğun ardından sitemkar bir şekilde penaltı atışını Cavani’ye bıraktı.

Cavani 41.dakikada skor 0-0 iken kullandığı bu penaltı atışını gole çeviremedi. PSG maçı 73’te Neymar ve 90’da Cavani’nin attığı gollerle 2-0 kazandı. Cavani ile Neymar arasında daha önce Lyon maçında benzer bir penaltı tartışması yaşanmıştı.