Mesut Özil sahneye çıktı, Arsenal fark attı!

Arsenal, Premier League'in 14. haftasında konuğu Huddersfield Town'ı 5-0 mağlup etti. Maçta Mesut Özil, bir gol ve iki asistle yıldızlaştı.

İngiltere Premier League’de 14. hafta mücadelesinde Arsenal, konuğu Huddersfield Town’u 5-0 mağlup ederek ligde üst üste üçüncü galibiyetini aldı. Bir gol iki asistle Mesut Özil’in yıldızlaştığı maçın ardından Londra ekibi 4. sıraya yerleşti.

Arsenal’in gollerini 3’te Alexandre Lacazette, 68 ve 69’da Alexis Sanchez, 72’de Mesut Özil ve 87’de Olivier Giroud kaydetti. Bu sonuçla Arsenal puanını 28’e çıkardı, konuk ekip ise 15 puanda kaldı. Arsene Wenger`den Mesut Özil ve Alexis Sanchez açıklaması Arsenal'de Fransız menajer Arsene Wenger, takımdan ayrılması beklenen Alexis Sanchez ve Mesut Özil'in sezon sonuna kadar kulüpte kalacaklarını açıkladı. İlgili Haberi Oku

Diğer sonuçlar:

Bournemouth – Burnley: 1-2

Chelsea – Swansea City: 1-0

Everton – West Ham United: 4-0

Manchester City – Southampton: 2-1

Stoke City – Liverpool: 0-3