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Mehmet Ekici yine sakatlandı! 3 hafta yok

Fenerbahçe'ye Mehmet Ekici'den kötü haber geldi. Tecrübeli futbolcu en az 3 hafta sahalardan uzak kalacak.
16:3130 Kasım 2017
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Mehmet Ekici yine sakatlandı! 3 hafta yok

Fenerbahçe’nin Adana Demirspor’u 6-0 yendiği maçın 51.dakikasında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Mehmet Ekici’den kötü haber geldi…

Tecrübeli futbolcunun yapılan kontrellerinde, sol bacağında ikinci derecede yırtık tespit edildi. Mehmet Ekici’nin tedavisinin 2- 3 hafta sürmesi bekleniyor.

Mehmet Ekici, Fenerbahçe’nin ligde Kasımpaşa ve Bursaspor ile oynayacağı maçlarda forma giyemeyecek. 27yaşındaki futbolcunun 16. hafta oynanacak Kardemir Karabükspor karşılaşmasına yetişmesi de zor görünüyor.

29 Kasım 2017 Mehmet Ekici`den Fenerbahçe`ye kötü haber Fenerbahçe'nin Adana Demirspor'u 6-0 mağlup ettiği Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesine ilk 11'de başlayan Mehmet Ekici sakatlanarak maçı yarıda bırakmak zorunda kaldı. 51'de sakatlanan Ekici'nin durumu çekilecek MR'dan sonra belli olacak. İlgili Haberi Oku

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Fenerbahçe mehmet ekici sakatlık
Son güncelleme: 16:35 | 30.11.2017
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