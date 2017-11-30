Mehmet Ekici yine sakatlandı! 3 hafta yok
Fenerbahçe'ye Mehmet Ekici'den kötü haber geldi. Tecrübeli futbolcu en az 3 hafta sahalardan uzak kalacak.
Fenerbahçe’nin Adana Demirspor’u 6-0 yendiği maçın 51.dakikasında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Mehmet Ekici’den kötü haber geldi…
Tecrübeli futbolcunun yapılan kontrellerinde, sol bacağında ikinci derecede yırtık tespit edildi. Mehmet Ekici’nin tedavisinin 2- 3 hafta sürmesi bekleniyor.
Mehmet Ekici, Fenerbahçe’nin ligde Kasımpaşa ve Bursaspor ile oynayacağı maçlarda forma giyemeyecek. 27yaşındaki futbolcunun 16. hafta oynanacak Kardemir Karabükspor karşılaşmasına yetişmesi de zor görünüyor.
Son güncelleme: 16:35 | 30.11.2017