Mehmet Demirkol Beşiktaş Galatasaray derbisini yorumladı

Ünlü futbol yorumcusu Mehmet Demirkol, Süper Lig'de cumartesi günü oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisini yorumladı.

NTVSpor’da yayınlanan Spor Servisi programında derbiyi yorumlayan Mehmet Demirkol, çarpıcı tespitlerde bulundu. İşte Demirkol’un değerlendirmeleri…

‘BÜYÜK BİR KEDERİN İÇİNE ATABİLİRSİN’

Tudor'un kupa maçı sonrası “Derbiye 3 puan için gidiyoruz, baskı Beşiktaş'ın üzerinde olacak” sözlerini de değerlendiren Demirkol, “Ben de aynı kanaatteyim. Başakşehir maçında da böyle düşünmeliydi, belki böyle düşündü ama uygulayamadı. Beşiktaş'ı büyük bir kederin içine atabilirsin. Son 10 gündür Beşiktaşlıların genel ruh hali, Şampiyonlar Ligi'nde tarihi başarıya rağmen krize çok yakın. Galatasaray'ın galiyeti Beşiktaş futbol takımını yerle yeksan edebilir. Ben bunu anlayamıyorum ama durum böyle.

‘TAM TERSİ OLURSA BEŞİKTAŞ’I TUTAMAZSIN’

Tudor'un net bir darbeyle işi bitirme şansı var ve oyunu buna göre kurmalı ama tam tersi de olursa Beşiktaş'ı bundan sonra tutamazsın.

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde yaşadığı mutlulukları tekrarlayacağına dair tek umudumuz, iyi kuralar. Ama ligde zaten olağan şampiyonluk adayı. Eğer ligde darbeyi yerse işi çok zorlaşır. İş garip şekilde oraya gidebilir. Tarihlerinin en büyük döneminde, kendilerini büyük bir kedere atmak üzereler. Hiç anlayamıyorum.

Şenol Güneş`in Galatasaray karnesi Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, teknik adamlık kariyeri boyunca Galatasaray'a karşı çıktığı 19 maçta 7 galibiyet, 6 mağlubiyet alırken, 6 kez de beraberlik yaşadı. İlgili Haberi Oku

‘QUARESMA ÇOK YAŞLANDI… SANANE!’

“Nedir yanlış olan?” diye soruyorum. İşte Quaresma çok yaşlandı”… Sana ne? Emeklilik maaşı mı vereceksin? Oynuyor mu, oynamıyor mu. “Oğuzhan çok kötü”… Geçen sene iyiydi, yine iyi olur. “Talisca'dan bir şey olmaz”… Ama, 25 milyon euro topluyordunuz alınması için. Bu kafadan çıkmak lazım, Beşiktaş'ın en büyük problemi bu. Camianın yüzde 90'ı bu durumda; ‘çok güldük başımıza bir şey gelecek' durumundalar.

‘G.SARAY BASKI OYUNU OYNAMAK ZORUNDA’

Galatasaray baskı oyunu oynamak zorunda gibi geliyor bana. Beşiktaş sebebiyle… Beşiktaş’ın Querasma’yı topla buluşturup savunmanın göbeğine orta yaptırmasını Galatasaray istemez. Yoksa alır götürür Beşiktaş maçı. Muslera da çıkmıyor zaten bu toplara. En çok düşündüğü şey budur Galatasaray’ın.

‘DURDURABİLMEK İMKANSIZ ÖTESİ’

Rakip savunmanın Cenk, Babel, Talisca’yı kontrol etmeleri çok zor. Galatasaray açısından durdurabilmek imkansız ötesi. 3 kişi değil 9 kişi oluyorlar o zaman. Bu aritmetik olarak artmıyor geometrik olarak artıyor. 7 kişinin savunması lazım o 3’lüyü o zaman. Burdan Talisca’yı çıkarsan Cenk’in de Babel’in de performansı düşüyor.

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‘ADAM UÇURTMA GİBİ TUTAMIYORSUN’

Galatasaray adına da mesela Rodrigues’i koyduğun zaman adam uçurtma gibi tutamıyorsun ki. İki takım için de soru şu. Hücum mu savunma mı? Hangisini seçeceksin?

‘TOPUMLA TÜFEĞİMLE GİDEYİM…’

Şenol Hoca tabii ki kazanmak zorunda. Peki Tudor nasıl düşünür? Beraberlik bir seçenek ama bu takım beraberliğe oynayabilir mi? Bilmiyorum. Geçen hafta ‘kaybetsek ne olur?’ dedi. Bu maçta şöyle düşünebilir; topumla, tüfeğimle gideyim Beşiktaş’ı kırayım. Yenersem Beşiktaş’ı da yarış dışına atarım. Ben bunun mantıklı olduğunu düşünüyorum.

‘MUHABİRLER ZENGİN OLMUŞTU’

Gönüllü olarak çalışan bir Fatih Terim lobisi var. Galatasaray’ın Fatih Terim ile anılması çok normal. Fatih Terim döneminde Galatasaray muhabirlerinin kazancı tavan yapmıştır bu lobinin olması çok normal. Adamlar evlerine gitmiyorlardı ya. Bir orada bir burada… Galatasaray sürekli Avrupa’daydı çünkü. Aldıkları harcırahlarla, tabii ki çok çalışarak zengin olmuşlardı.