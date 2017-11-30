İhraç edilen Nihat Doğan yargıtay kararıyla yeniden Galatasaray kongre üyesi oldu

Ünlü şarkıcı Nihat Doğan, Yargıtay’ın da onamasıyla yeniden Galatasaray Kongre Üyesi oldu.

Nihat Doğan, Özgecan Aslan cinayeti sonrası attığı tweet nedeniyle Galatasaray Kongre Üyeliğinden ihraç edilmişti. Konuyu mahkemeye taşıyan Doğan, halkı bulunmuştu. Son olarak davayı inceleyen Yargıtay'da Doğan'ın kongre üyeliğine geri dönmesi kararını onadı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Nihat Doğan ise, “Haksız bir şekilde elimden alınan Galatasaray üyeliğime, Yargıtay'ın da onaması sonucu bugün itibarı ile hukuken de kavuşmuş bulunmaktayım” dedi.

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