Igor Tudor’dan sert tepki: ‘Yan gelip yatarak burada olamazsınız’

Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivas Belediyespor'u 5-1 yenen Galatasaray'da, teknik direktör Igor Tudor ilk yarıdaki futbol nedeniyle devre arasında oyuncuları azarladı. Yedek ağırlıklı oyunculardan oluşan kadroya fırça çeken Tudor'un sözlerinin ardından ikinci yarıda adeta başka bir Galatasaray sahaya çıktı...

Spor Toto Süper Lig takımlarından Galatasaray’ın teknik direktörü Igor Tudor’un, Sivas Belediyespor maçının devre arasında oyuncularını azarladığı iddia edildi.

Milliyet Gazetesi’nde yer alan habere göre, ilk 45 dakika sonunda soyunma odasıa sinirle giren Hırvat teknik adam, maçta varlık gösteremeyen yedek ağırlıklı oyunculardan kurulu takımı azarladığı öğrenildi.

Başarılı çalıştırıcının, “Galatasaray’da oynadığınızın farkında değil misiniz? Her şeyden önce şu taraftara saygınız olsun. Bu havada, soğukta tribüne gelenlere saygınız olsun. Ama yazık… Siz kafada bitirmişsiniz. Karşınızda 2. Lig takımı olduğunu da unutmayın. Yan gelip yatarak burada olamazsınız. Galatasaray futbolcusuna bu şekilde oynamak, vurdumduymaz olmak yakışmaz” dediği belirtildi.

Tudor’un bu sözlerinin ardından ikinci yarıya farklı bir motivasyonla çıkan sarı kırmızılı ekip mücadeleyi 5-1 kazanmayı başarırken ilk devre kötü performans sergileyen Sinan Gümüş, 1 gol, 3 asistle mücadeleyi tamamladı.

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