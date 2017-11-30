Igor Tudor’dan sert tepki: ‘Yan gelip yatarak burada olamazsınız’
Spor Toto Süper Lig takımlarından Galatasaray’ın teknik direktörü Igor Tudor’un, Sivas Belediyespor maçının devre arasında oyuncularını azarladığı iddia edildi.
Milliyet Gazetesi’nde yer alan habere göre, ilk 45 dakika sonunda soyunma odasıa sinirle giren Hırvat teknik adam, maçta varlık gösteremeyen yedek ağırlıklı oyunculardan kurulu takımı azarladığı öğrenildi.
Başarılı çalıştırıcının, “Galatasaray’da oynadığınızın farkında değil misiniz? Her şeyden önce şu taraftara saygınız olsun. Bu havada, soğukta tribüne gelenlere saygınız olsun. Ama yazık… Siz kafada bitirmişsiniz. Karşınızda 2. Lig takımı olduğunu da unutmayın. Yan gelip yatarak burada olamazsınız. Galatasaray futbolcusuna bu şekilde oynamak, vurdumduymaz olmak yakışmaz” dediği belirtildi.
Tudor’un bu sözlerinin ardından ikinci yarıya farklı bir motivasyonla çıkan sarı kırmızılı ekip mücadeleyi 5-1 kazanmayı başarırken ilk devre kötü performans sergileyen Sinan Gümüş, 1 gol, 3 asistle mücadeleyi tamamladı.