Hakan Çalhanoğlu’nun şantaj davası başladı! ’10 kez birlikte olduk ama korundum’

İtalya'da Milan forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun bir dönem birlikte olduğu şarkıcı Anita Latifi ile olan şantaj davasında ilk duruşma gerçekleşti.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, bir dönem birlikte olduğu Anita Latifi’nin kendisine şantaj yaptığı gerekçesiyle önceki gün Almanya Düsseldorf’ta hakim karşısına çıktı…

Bir yetenek yarışmasında ünlenen Latifi’nin Hakan Çalhanoğlu’ndan şantajla 250 bin Euro para istemesi ile ilgili açılan davada ilk duruşma gerçekleşti ve taraflar hazır bulundu.

Davada Anita Latifi’nin menajerinin kendisini arayıp, “Çocuğunu aldırdı 250 bin Euro öde yoksa kariyerini bitiririz” demesi üzerine savcılığa başvuran Çalhanoğlu ifadesinde, “2013’te Hamburg’da oynadığım dönemde ilişkimiz başladı. Birlikte olduk ama ilişki sırasında hep dikkatli davrandım ve korundum” dedi. Hakan Çalhanoğlu eski sevgilisiyle yaklaşık 10 kez birlikte olduğunu ve daha sonra ilişkilerinin bittiğini anlattı. Duruşma 20 Aralık’ta sürecek.

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