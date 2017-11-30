FIFA’da rüşvet skandalı itirafı: Kargo ile gönderdim

Arjantinli bir muhasebeci, New York'ta görülen FIFA Rüşvet Skandalı davasında, organizasyonunun Güney Amerikalı delegelerine rüşvet verdiğini itiraf ederken, bunu nasıl yaptığını da açıkladı.

Arjantinli bir muhasebeci, New York’ta görülen FIFA Rüşvet Skandalı davasında, organizasyonunun Güney Amerikalı delegelerine rüşvet verdiğini itiraf ederken, bunu nasıl yaptığını da açıkladı.

Eladio Rodriguez ismindeki muhasebeci; Peru, Brezilya ve Paraguaylı yetkililere milyonlarca dolar rüşvetin verilmesinde aracı olduğunu belirterek suçunu itiraf etti.

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Rodriguez: ”Pope takma adında bir hesapla sadece 2013 yılında 3 milyon dolar rüşvet dağıttım. Esas amaç CONMEBOL’daki dostlarımızla iyi ilişkiler kurmaktı. Bunu yaparken off-shore şirketler kullandım ve farklı para transfer metodlarını değerlendirdim. Rüşvet verdiğim kişiler arasında bu ülke federasyonlarının çok üst düzel yetkilileri de var” derken,

”Ayrıca para taşıyan kuryeler de görevlendirdim. Turnuvanın Katar’a verilmesi ana amaçlardan biriydi ve bunları yaptığım için pişmanım.” açıklamasında bulundu.