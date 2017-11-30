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Fenerbahçe’den sol beke Brezilyalı takviyesi: Jean Mota

Sol kanada takviye planlayan Fenerbahçe, 24yaşındaki Santos’lu futbolcuyu ikna etmek için iki Brezilyalısı Giuliano ve Josef’i aracı yaptı 
08:1230 Kasım 2017
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Fenerbahçe’den sol beke Brezilyalı takviyesi: Jean Mota

Corinthians’ın sol beki Guilherme Arana'yı Sevilla'ya kaptıran Fenerbahçe, rotasını tekrar Santoslu Jean Mota'ya çevirdi.

Hem defansif hem de ofansif rol üstlenebilen 24 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, kariyerini Avrupa'da sürdürmek istiyor.

Kanarya'nın iki sambacısı Giuliano ve Josef'in de ikna etmek için yoğun çaba harcadığı Mota teklife sıcak bakıyor.

Brezilyalı sol beki uygun bir bonservis bedeliyle kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, Santos'la anlaşmanın yollarını arıyor.

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