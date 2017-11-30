Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman’dan Mehmet Ekici yorumu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Adana Demirspor maçında sakatlanan Mehmet Ekici'nin durumunu kestirmenin zor olduğunu söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası 5’inci Tur ilk maçında Fenerbahçe, Adana Demirspor’u 6-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Ülker Stadyumu’nda basın mensuplarının karşısına çıktı. Ligde devre arasının sonunun yaklaştığı bir dönemde böyle bir galibiyetin çok önemli olduğunu söyleyen Kocaman, “Çok büyük bir avantaj sağladık. Beklediğimizin çok üzerinde bir skor oldu. Maçın başından itibaren, son 10 dakikaya kadar son derece ciddi oynayan bir takım vardı sahada. Bu da net şekilde skora yansıdı. Bunu moral anlamında Kasımpaşa maçına taşımak en büyük amacımız olacak” ifadelerini kullandı.

Mehmet Ekici`den Fenerbahçe`ye kötü haber Fenerbahçe'nin Adana Demirspor'u 6-0 mağlup ettiği Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesine ilk 11'de başlayan Mehmet Ekici sakatlanarak maçı yarıda bırakmak zorunda kaldı. 51'de sakatlanan Ekici'nin durumu çekilecek MR'dan sonra belli olacak. İlgili Haberi Oku

“MEHMET’İN DURUMUNU KESTİRMEK ZOR”

Mehmet Ekici’nin sakatlıktan dolayı oyundan alındığını söyleyen deneyimli çalıştırıcı, “Mehmet’in ne durumda olduğunu şu anda kestirmek zor. Kas problemi gibi görünüyor. Valbuena’nın hazır hale geliyor olması, bizim açımızdan ilerleyen maçlarda pozisyon bulmak için önemli. Alper’in sezon başındaki görüntüsüne doğru gitmesi, tam da ihtiyaç duyulduğu anda topu içeriye sokma kalitesini yakalaması, Kasımpaşa maçı öncesi artı puan olarak görülebilir” diye konuştu.

Genç oyuncu Oğuz Kaan’a ilk 11’de şans vermesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Kocaman, “Daha önceki dönemimde de genç oyunculara ihtiyaç duyulduğu anda şans vermiştim. Bu daha da devam edecek. Oğuz Kaan çok şey vaat eden bir oyuncu. Özellikle zihinsel olarak çok güçlü. İyi bir yolculuğa başladı ve umarım arkası gelir. Hem kendisi, hem ailesi, hem de Fenerbahçe için umarım iyi olur. Kulübün değerlerini taşıyacak, gelenlere bunu aktaracak ve ileriye taşıyacak köklü oyunculara ihtiyaç var. Onlardan birisi olabilir. Umarım bizi yanıltmaz. Genç oyunculara mümkün olduğunca şans tanıyacağım. Ozan konusunda ise, onunla bazı şeyleri konuştum ancak buradan paylaşmanın doğru olmadığını düşünüyorum” dedi.

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“SOLDADO’NUN DURUMUNA GÖRE KARAR VERECEĞİZ”

Kasımpaşa maçında birçok oyuncusundan yararlanamayacağının hatırlatılması üzerine konuşan Aykut Kocaman, şunları söyledi:

“Janssen cezalı. Soldado yarın gelecek ve son durumuna bakacağız. Soldado’nun durumuna göre kime şans vereceğimize bakacağız. Esas itibariyle inancım, büyük oyuncuların katkılarına bir lafım yok ama takım gücüne daha çok inanıyorum. 10 kişiden 11-12 kişilik enerji çıkaracak duruma gelmemiz gerekiyor. Takımda en çok öne çıkarmaya çalışacağım duygu ve davranış şekli bu. Bireylerden ziyade grubun gücünü öne çıkarmak önemli. Unutmadan söyleyeyim, Adana Demirspor’un harika bir taraftar grubu vardı ve teşekkürü hak ettiler.”