EuroCup Kadınlar | Hatay BŞB – Energa Torun: 66-58

EuroCup Kadınlar'da grup aşamasının son maçları oynandı. Temsilcilerimizden Hatay BŞB yoluna namağlup devam ederken Mersin Büyükşehir Belediyesi ikinci olarak bir üst tura çıktı. Organizasyondaki diğer üç temsilcimiz ise turnuvaya veda etti.

EuroCup Kadınlar D Grubu son hafta mücadelesinde Polonya´nın Energa Torun takımını Antakya Spor Salonu’nda konuk eden Hatay Büyükşehir Belediyesi Kadın Basketbol Takımı mücadeleden 66-58 galip ayrılarak grubunu namağlup tamamladı ve bir üst tura yükseldi.

A Grubu’nda ise son maçına çıkan Beşiktaş, deplasmanda AZS PWSZ Gorzow’a 71-65 mağlup oldu ve grubunu son sırada noktalayarak Avrupa macerasını noktaladı. B Grubu’nda ise Mersin Büyükşehir Belediyesi, deplasmanda Enisey’e 75-70 mağlup olsa da grubunu ikinci sırada bitirdi ve adını bir üst tura yazdırdı.

İki takımımızla yer aldığımız E Grubu ise bizim için tatsız sonuçlandı. İstanbul Üniversitesi konuğu Sleza Wroclaw’a 95-55, Bellona AGÜ Spor ise deplasmanda bir diğer Polonya temsilcisi Basket 90 Gdynia’ya 58-57 yenildi. AGÜ Spor grubunu 3. sırada, İstanbul Üniversitesi ise 4. sırada noktaladı. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi | Pınar Karşıyaka 79-78 Trabzonspor Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde zor günler geçiren Pınar Karşıyaka, konuğu Trabzonspor'u 79-78 yendi ve 6 maçlık mağlubiyet serisine nokta koydu. İlgili Haberi Oku