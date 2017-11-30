EuroCup Kadınlar | Hatay BŞB – Energa Torun: 66-58
EuroCup Kadınlar D Grubu son hafta mücadelesinde Polonya´nın Energa Torun takımını Antakya Spor Salonu’nda konuk eden Hatay Büyükşehir Belediyesi Kadın Basketbol Takımı mücadeleden 66-58 galip ayrılarak grubunu namağlup tamamladı ve bir üst tura yükseldi.
A Grubu’nda ise son maçına çıkan Beşiktaş, deplasmanda AZS PWSZ Gorzow’a 71-65 mağlup oldu ve grubunu son sırada noktalayarak Avrupa macerasını noktaladı. B Grubu’nda ise Mersin Büyükşehir Belediyesi, deplasmanda Enisey’e 75-70 mağlup olsa da grubunu ikinci sırada bitirdi ve adını bir üst tura yazdırdı.
İki takımımızla yer aldığımız E Grubu ise bizim için tatsız sonuçlandı. İstanbul Üniversitesi konuğu Sleza Wroclaw’a 95-55, Bellona AGÜ Spor ise deplasmanda bir diğer Polonya temsilcisi Basket 90 Gdynia’ya 58-57 yenildi. AGÜ Spor grubunu 3. sırada, İstanbul Üniversitesi ise 4. sırada noktaladı.