Erman Toroğlu, Aziz Yıldırım’a hakaretten ifade verdi

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın şikayeti üzerine hakkında, "Hakaret" suçundan soruşturma başlatılan spor yorumcusu Erman Toroğlu'nun bugün adliyeye gelerek ifade verdiği öğrenildi. Toroğlu, söylediklerinin eleştiri kapsamında kaldığını söyledi.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, bir televizyon programında Yakın Doğu Üniversitesi Başkanı Işık Eyigüngör ile tartışmasına değinen spor yorumcusu Erman Toroğlu’nun kendisine hakaret ettiğini öne sürerek şikayet etmişti. Şikayet üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hakkında soruşturma başlatılan Erman Toroğlu’nun, bugün adliyeye gelerek savcılığa ifade verdiği öğrenildi.

Toroğlu’nun savcılık sorgusunda, Aziz Yıldırım ile Işık Eyigüngör arasında yaşananların eleştirilmeye değer bir konu olduğunu, sözlerinin de eleştiri kapsamında kaldığını söylediği belirtildi.

(DHA) Aziz Yıldırım `Fenerbahçe Evi`nin temel atma törenine katıldı Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Edirne'de Fenerbahçe Evi'nin temel atma törenine katıldı. Aziz Yıldırım, törende yaptığı konuşmada “Fenerbahçe bir markadır. Marka değerini iyi biliyoruz” dedi. İlgili Haberi Oku