Efsane Tsubasa geri dönüyor! Bu kez Messi ve Ronaldo da var!

1990'lı yıllarda ülkemizde büyük bir üne kavuşan çizgi film karakteri Tsubasa'nın yeniden ekranlara geleceği açıklandı. 2018'de Rusya'da yapılacan Dünya Kupası'nda geçecek hikayede Ronaldo ve Messi'nin de olacağı öğrenildi.

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