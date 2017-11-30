Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Efsane Tsubasa geri dönüyor! Bu kez Messi ve Ronaldo da var!

1990'lı yıllarda ülkemizde büyük bir üne kavuşan çizgi film karakteri Tsubasa'nın yeniden ekranlara geleceği açıklandı. 2018'de Rusya'da yapılacan Dünya Kupası'nda geçecek hikayede Ronaldo ve Messi'nin de olacağı öğrenildi.
08:0430 Kasım 2017
0
Efsane Tsubasa geri dönüyor! Bu kez Messi ve Ronaldo da var!

90’lı yıllarda çocukların efsanesi olan çizgi film karakteri Tsubasa, tekrar televizyonlara dönmeye hazırlanıyor. Senaryoda bu kez Ronaldo ve Messi de olacak.

Tsubasa’nın yaratıcıları, önümüzdeki sene Rusya’da yapılacak Dünya Kupası öncesinde 24 bölümden oluşan 2 sezonluk çizgi film hazırladı.

Japonya’nın Dünya Kupası’na katılma serüveni ile başlayacak olan çizgi film, Dünya Kupası’nda Tsubasa’nın Messi, Ronaldo ve Neuer gibi yıldızlarla karşı karşıya gelme hikayesini de anlatacka.

1983-86 yılları arasında dünyada büyük bir üne kavuşan Tsubasa, 1990’lı yıllarda ülkemize de gelmiş ve birçok çocuğun futbol hayali ile yanıp tutuşmasına neden olmuştu.

29 Kasım 2017 Marcelo vergi kaçırdığını kabul etti Real Madridli futbolcu Marcelo'nun, vergi kaçırma suçlamalarını kabul ederek yaklaşık 491 bin euroluk vergi borcunu ödeyeceği bildirildi. İlgili Haberi Oku

Sporx

Etiketler
tsubasa
Skor
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER