Efsane Tsubasa geri dönüyor! Bu kez Messi ve Ronaldo da var!
1990'lı yıllarda ülkemizde büyük bir üne kavuşan çizgi film karakteri Tsubasa'nın yeniden ekranlara geleceği açıklandı. 2018'de Rusya'da yapılacan Dünya Kupası'nda geçecek hikayede Ronaldo ve Messi'nin de olacağı öğrenildi.
90’lı yıllarda çocukların efsanesi olan çizgi film karakteri Tsubasa, tekrar televizyonlara dönmeye hazırlanıyor. Senaryoda bu kez Ronaldo ve Messi de olacak.
Tsubasa’nın yaratıcıları, önümüzdeki sene Rusya’da yapılacak Dünya Kupası öncesinde 24 bölümden oluşan 2 sezonluk çizgi film hazırladı.
Japonya’nın Dünya Kupası’na katılma serüveni ile başlayacak olan çizgi film, Dünya Kupası’nda Tsubasa’nın Messi, Ronaldo ve Neuer gibi yıldızlarla karşı karşıya gelme hikayesini de anlatacka.
1983-86 yılları arasında dünyada büyük bir üne kavuşan Tsubasa, 1990’lı yıllarda ülkemize de gelmiş ve birçok çocuğun futbol hayali ile yanıp tutuşmasına neden olmuştu.
Sporx