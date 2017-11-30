David Silva, Manchester City ile sözleşme yeniledi

Manchester City, 31 yaşındaki orta saha oyuncusu David Silva ile sözleşmesini 2020 yılına kadar uzattı.

İngiltere Premier League’de oynanan 14 maçta 13 galibiyet ve 1 beraberlik alarak sezona damga vuran Manchester City’de tecrübeli İspanyol yıldız David Silva, sözleşmesini 2020 yılına kadar uzattı.

2010 yılında İspanyol ekibi Valencia'dan City'e transfer olan Silva, Manchester City ile oynadığı 8 sezonda 324 maçta forma giydi. İspanyol yıldız bu maçlarda 52 gol, 72 asistlik bir performans göstermişti. Bu sezon ise 8 asistle oynayan David Silva, Asist Krallığı yarışında zirvede yer alıyor.

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