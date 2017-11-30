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David Silva, Manchester City ile sözleşme yeniledi

Manchester City, 31 yaşındaki orta saha oyuncusu David Silva ile sözleşmesini 2020 yılına kadar uzattı.
19:0630 Kasım 2017
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David Silva, Manchester City ile sözleşme yeniledi

İngiltere Premier League’de oynanan 14 maçta 13 galibiyet ve 1 beraberlik alarak sezona damga vuran Manchester City’de tecrübeli İspanyol yıldız David Silva, sözleşmesini 2020 yılına kadar uzattı.

2010 yılında İspanyol ekibi Valencia'dan City'e transfer olan Silva, Manchester City ile oynadığı 8 sezonda 324 maçta forma giydi. İspanyol yıldız bu maçlarda 52 gol, 72 asistlik bir performans göstermişti. Bu sezon ise 8 asistle oynayan David Silva, Asist Krallığı yarışında zirvede yer alıyor.

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Etiketler
David Silva İngiltere Premier League Manchester City
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