CANLI İZLE: Baskonia Fenerbahçe Doğuş maçı saat kaçta hangi kanaldan canlı izlenebilecek? Euroleague maç yayını

Baskonia Fenerbahçe Doğuş maçını canlı izlemek isteyen basketbol tutkunları mücadele saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan canlı yayınlancak merak ediyor. Fenerbahhçe Doğuş Baskonia Euroleague maçı şifresiz canlı izlenebilecek mi? Temsilcimiz THY Avrupa Ligi'nde oynadığı 9 maçın 6'sını kazandı. Rakibi ise sadece 4 galibiyet alabildi. Nefes kesecek mücadeleye saatler kaldı. u akşam oynanacak Baskonia Fenerbahçe Doğuş maçını canlı izlemek isteyenler aşağıdaki linkten maçın yayınına ulaşabilir. Peki Baskonia Fenerbahçe Doğuş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı izlenebilecek? İşte tüm detaylar...

Fenerbahçe Doğuş, THY Euroleague’in 10. haftasında Perşembe günü deplasmanda İspanya temsilcisi Baskonia ile karşı karşıya gelecek. Baskonia Fenerbahçe Doğuş maçı canlı izleme yolları, maç saat kaçta ve hangi kanalda sorularının yanıtlarını silerle paylaşıyoruz. Ligde çıktığı 9 müsabakadan 6 galibiyet ve 3 mağlubiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, üçüncü sırada yer alıyor. Yaptığı karşılaşmaların 4’ünü kazanıp, 5’ini kaybeden İspanya ekibi ise 11. sırada bulunuyor. Basketbolseverler Baskonia Fenerbahçe maçını izlemek için canlı yayınlacak kanlı merak ediyor ve maçın saatini bekliyor. Fenerbahçe Doğuş ile Baskonia bugüne kadar Euroleague'de 15 kez karşı karşıya geldi. Peki Baskonia Fenerbahçe Doğuş THY Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı izlenebilecek? Bu akşam oynanacak mücadelenin canlı izleme yolları ve tüm detaylar…

BASKONIA FENERBAHÇE DOĞUŞ MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDAN CANLI İZLENEBİLECEK?

Nefesler tutuldu, Baskonia Fenerbahçe Doğuş maçı bekleniyor. Fenerbahçe Doğuş Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında bu akşam İspanya'da Baskonia'ya konuk olacak. Fernando Buesa Arena’da TSİ 22.30’da başlayacak ve beIN Sports 3'ten canlı izlenebilecek. Aşağıda paylaştığımız linkten Baskonia Fenerbahçe Doğuş maçını canlı izleyebilirsiniz. Üyelik ve ücret gerektirebilir.

BASKONIA FENERBAHÇE DOĞUŞ MAÇI CANLI İZLE!

THY Avrupa Ligi’nde geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Fenerbahçe Doğuş, Avrupa Ligi 10’uncu hafta karşılaşmasında 30 Kasım Perşembe günü saat 22.30’da İspanya ekibi Baskonia’ya konuk olacak. Evinde aldığı Olympiakos mağlubiyetinin ardından çıktığı CSKA Moskova ve Khimki Moskova mücadelelerinden galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, Baskonia karşısında da galibiyete uzanarak galibiyet serisini 3 maça çıkarmak hedefinde. Fenerbahçe Doğuş, bu sezon THY Avrupa Ligi’nde çıktığı 9 maçta 6 galibiyet 3 mağlubiyet alırken; Baskonia bu süreci 4 galibiyet 5 mağlubiyetle geçti.

FENERBAHÇE DOĞUŞ MAÇA HAZIR

29 Kasım Çarşamba günü son taktik antrenmanını İstanbul'da yaptıktan sonra İspanya yolculuğuna başlayan Fenerbahçe Doğuş, akşam saatlerinde Vitoria'ya ulaştı. Ekibimiz, Baskonia karşılaşması için son antrenmanını ise 30 Kasım Perşembe günü yerel saat ile 12:30'da gerçekleştirdi.

Fenerbahçe’de Baskonia maçı kafilesinde 12 oyuncu bulunuyor. Nikola Kalinic, Barış Hersek ve Egehan Arna ekibimizle birlikte İspanya'da yer almıyor.

Mücadelenin oynanacağı Fernando Buesa Arena'da bugün yapılan şut idmanı ise ısınma bölümü ile başladı ve ardından Baskonia maçının hücum ve savunma detayları çalışıldı. Antrenmanımız, bireysel şut bölümü ile noktalandı. Fenerbahçe Doğuş'un şut idmanı yaklaşık bir saat sürdü.

Hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe Doğuş, kamp yaptığı otele geçerek maç saatini beklemeye başladı.

BASKONİA İLE 16. RANDEVU

Fenerbahçe ile Baskonia bugüne kadar Euroleague'de 15 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 4 kez parkeden galip ayrılırken, İspanyol ekibi ise 11 kez rakibini mağlup etti. İki takım 2016 yılında Berlin'de düzenlenen Final-Four ilk maçında karşılaşmış, uzatmalarda Fenerbahçe 88-77’lik skorla galip gelerek, finale çıkmıştı.

Fenerbahçe Doğuş, THY Euroleague’in 10. haftasında Perşembe günü deplasmanda İspanya temsilcisi Baskonia ile karşı karşıya gelecek. Baskonia Fenerbahçe Doğuş maçı canlı izleme yolları, maç saat kaçta ve hangi kanalda sorularının yanıtlarını silerle paylaşıyoruz. Ligde çıktığı 9 müsabakadan 6 galibiyet ve 3 mağlubiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, üçüncü sırada yer alıyor. Yaptığı karşılaşmaların 4’ünü kazanıp, 5’ini kaybeden İspanya ekibi ise 11. sırada bulunuyor. Basketbolseverler Baskonia Fenerbahçe maçını izlemek için canlı yayınlacak kanlı merak ediyor ve maçın saatini bekliyor. Fenerbahçe Doğuş ile Baskonia bugüne kadar Euroleague'de 15 kez karşı karşıya geldi. Peki Baskonia Fenerbahçe Doğuş THY Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı izlenebilecek?

YILDIRIM: ‘KONSANTRE OLDUĞUMUZ ZAMAN HER TAKIMI YENERİZ’

“Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımımız, özellikle Moskova deplasmanında CSKA Moskova gibi bir takımı harika bir mücadele sonunda, içeride de Khimki takımını iyi bir oyunla yenmeyi başarmış, Belgrad’daki finalde kupanın en çok hakkedenlerinden biri olduğunu bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir. Fenerbahçe Doğuş istediği ve konsantre olduğu zaman her takımı yenecek karakter ve güce sahip olduğunu bir kez daha ispat etmiştir. Başantrenörümüz Zeljko Obradovic, teknik ekip ve tüm takımımıza bu virajlı yolda başarılar diliyoruz.”