CANLI | Erzurumspor Trabzonspor (saat 17.30)

Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur ilk maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk oluyor. Bir önceki turda Çorum Belediyespor'u 6-0 mağlup ederek tur atlayan bordo mavililer Erzurum'dan avantajlı skorla dönerek kupada yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor. Erzurumspor Trabzonspor maçını canlı olarak SKOR farkıyla takip edebilirsiniz.

Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası 5’inci tur ilk maçında PTT 1.Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşı karşıya geliyor. Geçen sezon kupaya çok erken veda eden Karadeniz ekibi bu sezon şeytanın bacağını kırarak kupayı kazanmak istiyor.

Kazım Karabekir Stadı’nda oynanan ve hakem Mustafa Öğretmenoğlu’nun düdük çalacağı karşılaşma A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Erzurumspor Trabzonspor maçını canlı olarak SKOR farkıyla da takip edebilirsiniz…

Bordo mavililerde Sosa ve Uğur Demirok sakatlıkları nedeniyle forma giyemiyor. Teknik Direktör Rıza Çalımbay ligde fazla forma şansı bulamayan oyuncuların yer aldığı bir ilk 11 ile sahaya çıkacak.

İşte Trabzonspor’un beklenen 11’i:

Esteban, Kamil, Hubocan, Mustafa, Mas, Batuhan, Kucka, Abdülkadir, Bero, Olcay, Rodallega

17 YIL SONRA KARŞILAŞACAKLAR

Trabzonspor ile Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor, yarın oynayacakları maçla 17 yıl sonra karşı karşıya gelecekler. İki takım en son Süper Lig’de 2000-01 sezonunda Trabzon’da karşılaşırken, bu maç 3-0 bordo mavili takımın üstünlüğüyle sonuçlanmıştı. Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Trabzonspor, yarın Ziraat Türkiye Kupası 5’inci Eleme Turu’nda oynayacağı maçla birlikte 17 yıl aradan sonra karşı karşıya gelecek.

OLCAY’IN CEZASI BİTTİ

Trabzonspor’da Süper Lig’in 10’uncu haftasında oynanan Galatasaray maçında kırmızı kart gören ve 3 maç ceza alan Olcay Şahan, kupada oynanacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçıyla takıma geri dönüyor. Teknik direktör Rıza Çalımbay’ın Olcay’ı bu maçta 11’de oynatması beklenirken, deneyimli oyuncu görev alması durumunda 3 maç aradan sonra formasına kavuşacak.