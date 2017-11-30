Beşiktaş’dan 9 gol yiyen Manisaspor’un 6 puanı daha silinebilir

Eski futbolcusu Ariza Makukula'ya olan 1.6 milyon Euroluk borcu ödeyemeyen ve 6 puan silme cezası alan TFF 1'inci Lig ekibi Grandmedical Manisaspor'un başı şimdi de Joshua Simpson'la derde girdi.

Türkiye Kupası’nda Beşiktaş’a 9-0 mağlup olan Grandmedical Manisaspor’a bir şok haber daha geldi… Siyah-beyazlıların, 2009-2012 yılları arasında Ege temsilcisinde top koşturan Kanadalı futbolcuya 750 bin euro borcu olduğu ve FIFA’nın kulübe ihtar yazısı gönderdiği öğrenildi. Manisaspor’un ocak ayına kadar Simpson’a parası yatırmadığı takdirde 6 puan silme cezası daha alacağı belirtildi.

‘BU SEZON 9 PUANI SİLİNDİ’

Simpson’ın Makukula’nın da avukatı olan Alexis Rutman’a bu davayı verdiği öğrenilirken, yönetimin 34 yaşındaki futbolcuyla anlaşma zemini aramak için harekete geçtiği belirtildi. Maddi olarak en sıkıntılı günlerini yaşayan Manisaspor’da başkan Abdullah Mergen’in nasıl bir yol haritası izleyeceği ise merak konusu oldu. Şu an ligde küme düşme hattında bulunan Manisaspor’un, bu sezon borçları yüzünden toplam 9 puanı silindi.

Manisaspor ikinci kez 9-0 ile sarsıldı! Dün oynanan maçta Beşiktaş'a 9-0 yenilen Grandmedical Manisaspor iki sezon önce de Kupa'da aynı skoru almıştı İlgili Haberi Oku