Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’ten derbi öncesi radikal kararlar!

Spor Toto Süper Lig 14. haftasında oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesinde siyah beyazlılar için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Manisaspor’u 9-0 yenen Beşiktaş’ta, teknik direktör Şenol Güneş’in Galatasaray derbisinde orta saha planında değişiklik yapacağı öğrenildi.

Tecrübeli çalıştırıcının rakip zayıf olsa da Negredo, Lens, Medel ve Oğuzhan’ın kupa maçındaki performanslarından çok memnun olduğu belirtildi.

Milliyet Gazetesi’nde yer alan habere göre; Galatasaray derbisini zirve yarışına yeniden güçlü şekilde dönmek için fırsat olarak gören Beşiktaş’ın, başta Talisca olmak üzere orta saha ve kanatlarda radikal değişikliklere gidebileceği öne sürüldü.

Orta sahayı Atiba-Tolgay-Oğuzhan üçlüsünden oluşturmayı düşünen Güneş’in, orta sahada rakibe üstünlük sağlayarak maçı kazanma amacından ötürü formsuz Anderson Talisca’yı yedeğe çekebileceği ifade edildi.

Öte yandan Quaresma’nın Evkur Yeni Malatyaspor maçındaki performansından memnun kalmayan Güneş, Portekizli yıldıza derbide bir fırsat daha vermeyi planlıyor.

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