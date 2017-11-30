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Aykut Kocaman’ın yüzünü güldüren olay: ‘aferin Janssen’e be, vallahi helal olsun’

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Adana Demirspor maçında kazandıkları penaltıyı Ahmet Han Köse'ye attıran Janssen'e hayran kaldı
09:0330 Kasım 2017
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Aykut Kocaman’ın yüzünü güldüren olay: ‘aferin Janssen’e be, vallahi helal olsun’

Fenerbahçe’nin Adana Demirspor maçında attığı son penaltı golünün ardından Aykut Kocaman’ın söyledikleri dikkat çekti.

Kazanılan penaltıyı Ahmet Han Köse’ye attıran Janssen için “Aferin Janssen’e be, vallahi helal olsun” diyen Aykut Kocaman’ın görüntüleri sosyal medyada oldukça beğeni topladı.

Öte yandan genç futbolcu Ahmethan Köse de, maçtan sonra Instagram’dan Hollandalı golcü ile fotoğrafını paylaşarak yıldız oyuncuya teşekkür etti.

30 Kasım 2017 Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman`dan Mehmet Ekici yorumu Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Adana Demirspor maçında sakatlanan Mehmet Ekici'nin durumunu kestirmenin zor olduğunu söyledi. İlgili Haberi Oku

Etiketler
Aykut Kocaman Fenerbahçe Vincent Janssen
Son güncelleme: 09:55 | 30.11.2017
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