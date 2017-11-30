Aykut Kocaman’ın yüzünü güldüren olay: ‘aferin Janssen’e be, vallahi helal olsun’

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Adana Demirspor maçında kazandıkları penaltıyı Ahmet Han Köse'ye attıran Janssen'e hayran kaldı

Fenerbahçe’nin Adana Demirspor maçında attığı son penaltı golünün ardından Aykut Kocaman’ın söyledikleri dikkat çekti.

Kazanılan penaltıyı Ahmet Han Köse’ye attıran Janssen için “Aferin Janssen’e be, vallahi helal olsun” diyen Aykut Kocaman’ın görüntüleri sosyal medyada oldukça beğeni topladı.

Öte yandan genç futbolcu Ahmethan Köse de, maçtan sonra Instagram’dan Hollandalı golcü ile fotoğrafını paylaşarak yıldız oyuncuya teşekkür etti.

Penaltı için kapris yapmak yerine Ahmet Han'ı tebrik eden Vincent Janssen için Aykut Kocaman'ın sözleri:“Aferin Janssen'e be! Valla helal olsun.” pic.twitter.com/f5uGpJQ8mD — Empatik Futbol (@empatifutbol) 29 Kasım 2017

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