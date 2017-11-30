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2018 Dünya Kupası’nda kura heyecanı

2018 Dünya Kupası'nda grupların belli olacağı kura çekimi yarın yapılacak. Turnuvada mücadelede edecek takımların torbaları ise şöyle...
10:4030 Kasım 2017
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2018 Dünya Kupası’nda kura heyecanı

Bu yaz Rusya’da düzenlenecek olan 2018 FIFA Dünya Kupası’nda gruplar, yarın yapılacak kura çekiminin ardından belli olacak.

Rusya’nın başkenti Moskova’daki Kremlin Sarayı’nda gerçekleştirilecek olan ve TSİ 18.00’de başlayacak olan kura çekimine eski yıldız futbolculardan İngiliz Gordon Banks, Fransız Laurent Blanc, Brezilyalı Cafu, İtalyan Fabio Cannavaro, Uruguaylı Diego Forlan, Arjantinli Diego Maradona, İspanyol Carles Puyol ve Rus Nikita Simonya’da katışacak.

Rusya’nın ev sahipliği kontenjanı nedeniyle doğrudan katıldığı FIFA Dünya Kupası’nda yer alan 32 takım, 8 gruba ayrılacak. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak.

Dünya Kupası’nda gruplarda mücadele edecek takımların torbaları şöyle:

1. Torba: Rusya, Almanya, Brezilya, Portekiz, Arjantin, Belçika, Polonya, Fransa

2. Torba: İspanya, Peru, İsviçre, İngiltere, Kolombiya, Meksika, Uruguay, Hırvatistan

3. Torba: Danimarka, İzlanda, Kosta Rika, İsveç, Tunus, Mısır, Senegal, İran

4. Torba: Sırbistan, Nijerya, Avustralya, Japonya, Fas, Panama, Güney Kore, Suudi Arabistan 30 Kasım 2017 Efsane Tsubasa geri dönüyor! Bu kez Messi ve Ronaldo da var! 1990'lı yıllarda ülkemizde büyük bir üne kavuşan çizgi film karakteri Tsubasa'nın yeniden ekranlara geleceği açıklandı. 2018'de Rusya'da yapılacan Dünya Kupası'nda geçecek hikayede Ronaldo ve Messi'nin de olacağı öğrenildi. İlgili Haberi Oku

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