Ziraat Türkiye Kupası | Demir Grup Sivasspor 2-1 Bucaspor
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 5’inci Tur ilk maçında kendi sahasında TFF 2’nci Lig ekiplerinden Bucaspor’u 2-1 mağlup etti.
STAT: Yeni 4 Eylül
HAKEMLER: Onur Karabaş, Cemal Bingül, Arkın Akgöl
DEMİR GRUP SİVASSPOR: Tolgahan, Hakan, Dyakov, Elderson, Rıdvan, Galip, Mert, Cem, Bifouma (Dk.57 Muhammet), Cyriac (Dk.60 Emre Kılınç), Ergin (Dk.77 Serhat)
BUCASPOR: Hüseyin, Veli, Emre (Dk.80 Ahmet), Uğurcan, Abdullah, Ömer, Kerim, Saruhan, Enes, Alpay (Dk.62 Barış), Deniz (Dk.73 Hasan)
GOLLER: Dk.63 (KK) Abdullah, Dk.90 (P) Muhammet (Demir Grup Sivasspor) – Dk.77 Saruhan (Bucaspor)
SARI KARTLAR: Cem, Hakan (Demir Grup Sivasspor) – Emre, Uğurcan, Abdullah (Bucaspor)
KARŞILAMANIN ÖNEMLİ ANLARI
21′ Sağ kanattan gelişen Bucaspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Deniz’in sert şutunda top kaleci Tolgahan’da kaldı.
24′ Sağ kanattan gelişen Demir Grup Sivasspor atağında Mert topu ceza sahası içine ortaladı. Galip’in kafa vuruşunda top kaleci Hüseyin’nin müdahalesi ile kornere çıktı.
37′ Sol kanattan gelişen Demir Grup Sivasspor atağında Galip topu ceza sahası içine ortaladı. Topla buluşan Bifouma’nın şutunda meşin yuvarlak kale üzerinden az farkla auta çıktı.
41′ Demir Grup Sivaspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Cyriac’ın sert şutunda top üstten auta çıktı.
42′ Gelişen Bucaspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Enes’in şutunda top kaleci Tolgahan’ın müdahalesi ile kornere çıktı.
GOL! 63′ Gelişen Demir Grup Sivasspor atağında ceza sahası içinde Mert’in şutunda kaleciden seken topu uzaklaştırmaya çalışan Bucasporlu Abdullah’ın göğsüne çarpan top kendi ağlarına gitti: 1-0.
GOL! 77′ Bucaspor atağında defansın arkasına sarkan Saruhan’ın ceza sahası içindeki şutunda top ağlarla buluştu: 1-1.
GOL! 90′ Ceza sahası için de Bucaspor’lu futbolcu Ömer’in topa elle müdahalesi sonucu top ağlara gitti. Ancak öncesinde hakem Onur Karabaş penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Muhammet düzgün bir vuruşla meşun yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-1.