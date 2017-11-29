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Ziraat Türkiye Kupası | Adanaspor 0-2 Bursaspor

Deplasmanda Adanaspor ile karşılaşan Bursaspor, Furkan'ın golleriyle rakibini 2-0 mağlup etti.
21:1029 Kasım 2017
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Ziraat Türkiye Kupası | Adanaspor 0-2 Bursaspor

Ziraat Türkiye Kupası 5’inci Tur ilk maçında Adanaspor, sahasında Bursaspor’a 2-0 mağlup oldu. Bursaspor’da iki gol birden atan Furkan yıldızlaştı.

STAT: 5 Ocak Fatih Terim

HAKEMLER: Ümit Öztürk, Erkan Akbulut, Samet Çiçek

ADANASPOR: Hayrullah, Vinicius, Bilal Yener, Sercan Kaya (Dk.65 Ahmet), Oğuz Han (Dk.57 Bahattin), Tevfik (Dk.80 Serhat), Freitas, Renan Da Silva, Renan Diniz, Gökhan, Yakup

BURSASPOR: Muhammed, Ertuğrul (Dk.46 Ricardo Faty), Tarouco, Merter, Sinan (Dk.72 Kofi), Furkan, Kubilay, Josua, Delarge, Rüştü, Ekong (Dk.78 İsmail)

GOLLER: Dk.11 – Dk.41 Furkan (Bursaspor)

SARI KARTLAR: Yakup, Renan Da Silva (Adanaspor) – Sinan, Rüştü, Tarouco (Bursaspor)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

9′ Sağ kanattan Josua’ın ceza sahasına gönderdiği topa Sinan gelişine sert vurdu. Savunmaya çarpan top kornere çıktı.

GOL! 11′ Ceza sahası çizgisinde Renan Diniz’in kaptırdığı topla kaleciyle karşı karşıya kalan Furkan, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

15′ Bilal Yener’in ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Sercan Kaya, hakemin ofsayt kararına uzun süre tepki gösterdi.

31′ Orta saha çizgisi üzerinde topu kapan Bilal Yener, rakiplerini çalımlayarak ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu auta gönderdi.

GOL! 41′ Ceza sahası dışından sol ayağıyla kaleye sert vuran Furkan, topu ağlarla buluşturdu: 0-2.

45+1′ Furkan’ın ceza sahası içinde sert şutunda kaleci topu güçlükle kornere çeldi.

47′ Vinicius’un ceza sahası dışından kaleye gönderdiği top kalecide kaldı.

59′ Kubilay’ın ceza sahası içinden sol ayağıyla yaptığı sert vuruşu kaleci Hayrullah kornere çeldi.

68′ Ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Tevfik’in vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.

75′ Delarge’nin pasıyla topla buluşan Kubilay’ın vuruşunda kaleci topu uzaklaştırmayı başardı.

77′ Ricardo Faty’nin ceza sahası dışından sert vuruşunda top kalecide kaldı.

85′ Bilal Yener’in pasıyla buluşan Bahattin’in ceza sahası içinden yaptığı vuruşta top kalecide kaldı.

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