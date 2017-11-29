Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur | Kasımpaşa 1-3 Boluspor

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Boluspor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti.

Ziraat Türkiye Kupası 5’inci Tur ilk maçında Boluspor deplasmanda Kasımpaşa’yı 3-1 mağlup etti. Kasımpaşa’nın tek golü Rangel’den gelirken, Boluspor’a rövanş öncesi büyük bir avantaj sağlayan zaferin gollerini 28’de Pedro Franco, 59’da İrfan Başaran ve 83’te Andre Santos kaydetti. Batman Petrolspor Atiker Konyaspor: 0-3 Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur ilk maçında Batman Petrolspor, kendi sahasında konuk ettiği Atiker Konyaspor'a 3-0 mağlup oldu. Batman'da stada sığmayan seyirciler ilginç görüntüler oluşturdu. İlgili Haberi Oku

STAT: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

HAKEMLER: Serkan Çınar, Ali Saygın Ögel, İsmail Şencan

KASIMPAŞA: Kadem Burak, Onur, Burak, Ben Youssef, Mert, Abdullah Durak (Dk. 46 Neumayr), Pavelka (Dk. 67 Hakan Demir), Hasan Bilal, Ahmed Ildiz, Murillo (Dk. 46 Eduok), Rangel

BOLUSPOR: Ertuğrul, Göksu, Pedro, Diarra, Caner Cavlun, Yusuf Emre, Burak Asan, Melih (Dk. 88 Mutlu Güler), İrfan Başaran (Dk. 78 Santos), Mustafa Durak (Dk. 74 Poepon), Furkan Demir

GOLLER: Dk. 70 Rangel (Kasımpaşa) – Dk. 28 Pedro Franco, Dk. 59 İrfan Başaran, Dk. 83 Andre Santos (Boluspor)

SARI KARTLAR: Neumayr, Ahmed Ildız (Kasımpaşa) – Yusuf Emre Gültekin, Pedro Franco, Furkan Demir, Poepon (Boluspor)