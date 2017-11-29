Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur | Kasımpaşa 1-3 Boluspor
Ziraat Türkiye Kupası 5’inci Tur ilk maçında Boluspor deplasmanda Kasımpaşa’yı 3-1 mağlup etti. Kasımpaşa’nın tek golü Rangel’den gelirken, Boluspor’a rövanş öncesi büyük bir avantaj sağlayan zaferin gollerini 28’de Pedro Franco, 59’da İrfan Başaran ve 83’te Andre Santos kaydetti.
STAT: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan
HAKEMLER: Serkan Çınar, Ali Saygın Ögel, İsmail Şencan
KASIMPAŞA: Kadem Burak, Onur, Burak, Ben Youssef, Mert, Abdullah Durak (Dk. 46 Neumayr), Pavelka (Dk. 67 Hakan Demir), Hasan Bilal, Ahmed Ildiz, Murillo (Dk. 46 Eduok), Rangel
BOLUSPOR: Ertuğrul, Göksu, Pedro, Diarra, Caner Cavlun, Yusuf Emre, Burak Asan, Melih (Dk. 88 Mutlu Güler), İrfan Başaran (Dk. 78 Santos), Mustafa Durak (Dk. 74 Poepon), Furkan Demir
GOLLER: Dk. 70 Rangel (Kasımpaşa) – Dk. 28 Pedro Franco, Dk. 59 İrfan Başaran, Dk. 83 Andre Santos (Boluspor)
SARI KARTLAR: Neumayr, Ahmed Ildız (Kasımpaşa) – Yusuf Emre Gültekin, Pedro Franco, Furkan Demir, Poepon (Boluspor)