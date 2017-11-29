Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur | Kardemir Karabükspor 2-1 İstanbulspor

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Kardemir Karabükspor, konuğu İstanbulspor'u 2-1 mağlup etti.

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Kardemir Karabükspor, sahasında TFF 1. Lig takımlarından İstanbulspor'u 2-1 mağlup etti. Ev sahibi, rövanş karşılaşması öncesinde avantaj elde etmeyi başardı.

27. dakikada Blizcnichenko'nun kullandığı serbest vuruşta kaleci Umut topa hakim oldu. 36. dakikada Blizcnichenko ile duvar pası yapan Seleznov’un ceza sahası dışından şutunda top ağlara gitti. 1-0. 45. dakikada Blizcnichenko sağ kanattan ortasında Seleznov'un son anda çizgiden ceza sahasına çevirdiği topu önünde bulun Serdar meşin yuvarlığı boş ağlara gönderdi. 2-0

54. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Hamidou Traore'nin vuruşunda top kaleci Umut’tan geri döndü. 62. dakikasında savunmasın rakibinden topu çalan Hamidou Traore'nin vuruşunda kaleci topu çelmeyi başardı. 63. dakikada defansın arkasına atılan pasta topla buluşan Zafer’in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde müsait durumdu Şaban meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-1 Ziraat Türkiye Kupası | Demir Grup Sivasspor 2-1 Bucaspor Demir Grup Sivasspor, sahasında konuk ettiği Bucaspor'u son dakikada bulduğu golle yenerek rövanş öncesi az da olsa avantajlı bir skor elde etmiş oldu. İlgili Haberi Oku

Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu

Hakemler: Arda Kardeşler, Süleyman Özay, İlker Takpak

Kardemir Karabükspor: Rbka, Gaman, Ceyhun (İlhan Depe dk. 46), Tayyib, Osman, Hakan Aslantaş, İshak, Hamidou Traore, Blizcnichenko (Grozav dk. 84), Serdar, Seleznov (Torje dk. 77)

İstanbulspor: Umut, Kubilay, Oğuzhan Yazıcı, Şaban (İbrahim dk. 64), Mehmet Yeşil (Onur dk. 75), Zafer, Orhan, Cajic, Bougouhi (Ali dk. 68), Eslem, Mehmet Zeki

Goller: Seleznov (dk. 36), Serdar (dk. 45) (Karabükspor), Şaban (dk. 63) (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Seleznov, Hakan Aslantaş (Karabükspor), Mehmet Yeşil (İstanbulspor)