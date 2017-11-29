Yılmaz Vural: ‘Tudor’un Galatasaray’da olması içimi acıtıyor’

Türk futbolunun renkli kişiliği ünlü teknik direktör Yılmaz Vural Okan Üniversitesi’nde yine çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bir öğrencinin Tudor hakkında düşüncelerini sorması üzerine Yılmaz Vural “Tudor’un Galatasaray’da olması içimi acıtıyor” dedi.

Okan Üniversitesi Spor Yönetimi Topluluğu'nun düzenlediği Futbol ve Ötesi söyleşisine katılan Teknik Direktör Yılmaz Vural Türkiye'nin ilk FIFA kokartlı kadın hakemi, Okan Üniversitesi Spor Yöneticiliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Lale Orta'nın sorularını yanıtladı.

GÖZTEPE'Yİ SÜPER LİGE BEN ÇIKARDIM, HAYDİ KOLAYSA BÜYÜK HOCALAR ÇIKARSIN!

“Profesyonel takımlar Türkiye'de çok amatör yönetiliyor. 3-4 oyuncu sizin yönetim tarzınızdan memnun değilse sizi paketliyorlar. Böyle bir sistem var. Sistemsizlik sistem olmuş” diyen Vural kendisinin de istikrardan yana olduğunu ama bunun Türkiye'de mümkün olmadığını anlattı: “33 takım değiştirmişim! Türkiye'nin 7 bölgesinde 2-3 kez çalışmışım. Olacak iş mi? Emek vermişim, neden Göztepe'den ayrılayım. Ama adam istemiyor. Göztepe'den benim popülaritemin kulübün önüne çıkması açıklamasıyla çıkarıldım. Egolar yüksek. Gözünüzün yaşına kimse bakmıyor. Göztepe'yi 14 senedir Süper Lig'e kimse çıkaramadı. Ben çıkardım. Haydi çıkarsınlar da göreyim! Benim orada çıkmayan takımı lige çıkarmam Galatasaray'ın şampiyonluğundan daha önemlidir, daha büyük başarıdır.”

HAKEMLER KÖTÜ NİYETLİ DEĞİL YETERSİZ!

Yılmaz Vural bir öğrencinin VAR teknolojisi hakkında düşüncesini sorması üzerine “VAR teknolojisi olmalı. Ama kısıtlı. Gol mü değil mi? Kırmızı kart, penaltı ve ofsayt konularında olmalı. Çünkü bunlarda vereceğiniz kararlar hayatı kaydırıyor. Korkunç bir adaletsizlik oluyor” cevabını verdi. Türk hakemleri hakkında da konuşan Yılmaz Vural, “Hakem hataları kötü niyetlerinden değil, kendi yetersizliklerinden kaynaklanıyor” açıklamasını yaptı.

TÜRKİYE'DE FUTBOLU KİM İDARE EDİYOR BİLMİYORUM

Vural sözlerini “Türkiye'de futbolu kimin idare ettiğini vallahi bilmiyorum. Federasyon mu ediyor? Kulüpler mi ediyor? Siyaset mi ediyor? Kimse ben idare ediyorum diyemez ama hepsi işin içinde” açıklamasıyla bitirdi.

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