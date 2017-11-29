Yılın projesi Vodafone Stadı seçildi

Beşiktaş'ın yeni stadı Vodafone Park, "yılın projesi" ödülüne layık görüldü.

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamaya göre, İspanya’nın Barselona kentinde düzenlenen “Stat tasarımı ve gelişimiödülleri 2017” organizasyonunda birçok önemli yapıyı geride bırakan Vodafone Park, “yılın projesi” ödülünün sahibioldu.

Açıklamada, geçen yıl nisan ayında hizmete giren Vodafone Park’ın atmosferi, taraftar coşkusu, ekosistemi, akıllıstat özellikleri, kullanılan teknolojiler açısından sıkça gündeme geldiği kaydedildi.

Vodafone Park, yarışmanın finalinde Atletico Madrid’in yeni stadı Wanda Metropolitano’nun yanı sıra Kopenhag Royal Arena, Atlanta Mercedes Benz Stadı, Las Vegas T-Mobile Arena ve Minneapolis Stadı gibi önemli rakiplerini geride bıraktı. Beşiktaş adına ödülü, pazarlama ve sponsorluklardan sorumlu genel müdür yardımcısı Umut Kutlu aldı.

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