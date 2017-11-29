Trabzonspor Basketbol’da kriz çıktı! Başkan’dan açıklama geldi…

Trabzonspor Basketbol Kulübü oyuncularının alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle maça çıkmayacakları yönündeki iddialara Başkan Abiş Hopikoğlu yanıt verdi.

Ümit GENÇ / SKOR

Ekonomik yönden sıkıntılı günler geçiren Trabzonspor Basketbol Kulübü’nde oyuncuların alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle bir kriz yaşanıyor… Yarın deplasmanda oynanacak Pınar Karşıyaka maçı için İzmir’e gidecek olan takımda maaşların ödenmediği gerekçesi ile oyuncuların maça çıkmama kararı aldığı iddia edildi.

Daha önce kulübe ihtarname çeken bazı oyuncuların önderliğinde bir toplantı gerçekleştiren takımın paraların yatmaması durumunda İzmir’e gitmeyecekleri ve maça çıkmayacakları öne sürüldü.

‘SIKINTILAR VAR AMA ÇÖZECEĞİZ’

Konuyla ilgili SKOR’a açıklamada bulunan Başkan Abiş Hopikoğlu, sorunun çözüleceğini, maça çıkmama gibi bir durumun kesinlikle olmayacağını söyledi. Hopikoğlu, ”Yaşanan bazı sıkıntılar var ancak büyütülecek bir durum değil. Sadece son maaşlarında bir gecikme durumu oldu. Kulüpte her şeyi halletmeye çalışıyorum. Oyuncularımız çok kıymetli, ortada bir emek var ve kendi açılarından haklılar. Ancak oyuncuların alacaklarından dolayı maça çıkmama gibi bir durum söz konusu olamaz. Bu problemi çözeceğiz ve maçımızı oynayacağız’ ifadelerini kullandı.

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