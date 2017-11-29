Tarık Çamdal’a büyük tepki! ‘Yabancı kısıtlamasının kazığıdır’

Galatasaray'ın Sivas Belediyespor ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası maçında ilk 11'de oyuna başlayan Tarık Çamdal, karşılaşma boyunca gösterdiği performans ve pas hatalarıyla maç boyunca yuhalandı.

Lig maçlarında forma şansı bulamayan ve Ziraat Türkiye Kupası’nda Sivas Belediyespor karşısında ilk 11’de sahaya çıkan Tarık Çamdal, maç boyunca gösterdiği kötü performans ve yaptığı pas hatalarıyla taraftarın tepkisini çekti.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, ilk yarının sonlarında yuhaladığı Tarık Çamdal’ı, ikinci yarının ise neredeyse tamamında protesto etti. Tribündeki bazı gruplar ıslıklı protestoya karşılık Tarık Çamdal lehine tezahüratlar yapsa da, diğer taraftarlar Tarık Çamdal’ı protesto etmeyi sürdürdü. Sosyal medyada da sarı-kırmızılı oyuncuya büyük tepki vardı.

İşte o paylaşımlar…

Daha güçlü bir Türkiye için, Ülkemde “Osman Tarık Çamdal” istemiyorum. pic.twitter.com/4pu1WnlXtQ — GALA (@10ultrasGALA) 28 Kasım 2017

Tarık Çamdal için söylenmiştir… pic.twitter.com/Nq9PdEFUsG — Ali (@alikafatutar) 28 Kasım 2017

tarık çamdal’ı hayatımızdan bu şekil çıkarmalıyız .. pic.twitter.com/Ohp0yIPw29 — ebrutwitm (@ebrutwitm) 28 Kasım 2017

Şu an efsane top oynayan Tarık Çamdal Mariano'dan pahalı. Yabancı futbolcu sınırı derhal gelmeli. — Kıristiyano Ronaldo (@apaci__ronaldo) 28 Kasım 2017

Mariano’dan sonra Tarık Çamdal’ı izlemek, Adriana Lima’dan sonra Bülent Ersoy gibi pic.twitter.com/laFjIi3mn3 — Galatasaray Dünyası (@uyanikgs) 28 Kasım 2017

tarık çamdal futbolcu değil, normal insan. sahada ne işi var? tabii ki ıslıklanacak bundan doğal ne olabilir. — İbrahim (@Ciganelli) 28 Kasım 2017

Tarık Çamdal’in GS’da kazandığı parayı kazanmak için 10 kez arka arkaya sayısal tutturmak lazım herhalde. Tarık gibi birinin GS’de olması da aynı oranda mucize zaten.. — Cüneyt Kaşeler (@cuneytkaseler) 28 Kasım 2017

Bu tarik camdal’in parasini verip yollasinlar. En azindan gorup sinir olmaktan kurtaririz ve yedigi yemekten giydigi malzemelerden kar ederiz — Greatest Cimbom (@GreatestCimbom) 28 Kasım 2017

Fatih Terim çok büyük hoca. Tarık Çamdal ile 5 sene sözleşme yapan başkanı anketlerde hâlâ 1’inci çıkarıyor. — Adnan Başkan (@AdnanBaskan1905) 28 Kasım 2017

Tarık Çamdal,Galatasaray’a yabancı kısıtlamasının kazığıdır. — legend (@parcalifill) 28 Kasım 2017

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