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Tarık Çamdal’a büyük tepki! ‘Yabancı kısıtlamasının kazığıdır’

Galatasaray'ın Sivas Belediyespor ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası maçında ilk 11'de oyuna başlayan Tarık Çamdal, karşılaşma boyunca gösterdiği performans ve pas hatalarıyla maç boyunca yuhalandı.
08:5729 Kasım 2017
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Tarık Çamdal’a büyük tepki! ‘Yabancı kısıtlamasının kazığıdır’

Lig maçlarında forma şansı bulamayan ve Ziraat Türkiye Kupası’nda Sivas Belediyespor karşısında ilk 11’de sahaya çıkan Tarık Çamdal, maç boyunca gösterdiği kötü performans ve yaptığı pas hatalarıyla taraftarın tepkisini çekti.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, ilk yarının sonlarında yuhaladığı Tarık Çamdal’ı, ikinci yarının ise neredeyse tamamında protesto etti. Tribündeki bazı gruplar ıslıklı protestoya karşılık Tarık Çamdal lehine tezahüratlar yapsa da, diğer taraftarlar Tarık Çamdal’ı protesto etmeyi sürdürdü. Sosyal medyada da sarı-kırmızılı oyuncuya büyük tepki vardı.

İşte o paylaşımlar…

 

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Etiketler
galatasaray sosyal medya tarık çamdal tepki twitter
Son güncelleme: 09:10 | 29.11.2017
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