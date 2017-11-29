Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi | Gaziantep Basketbol 69-87 Tofaş
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi´nde Gaziantep Basketbol, sahasında konuk ettiği Tofaş´a 87-69 mağlup oldu. Karşılaşmanın ilk periyodunda konuk takım arka arkaya bulduğu sayılarla öne geçti. Savunmada etkili olamayan Gaziantep Basketbol bu periyodu 21-17 geride tamamladı.
2’nci periyotta da Gaziantep Basketbol rakip oyuncuları durdurmakta zorluk yaşadı. Mejia ve Crocker´ın sayıları ile farkı açan konuk takım bu periyotu 16 sayı farkla 50-34 önde kapattı. Karşılaşmanın 3’üncü periyodunda da konuk takım oyunun kontrolünü elinden bırakmadı. Gaziantep Basketbol Armand´ın sayıları ile aradaki farkı kapatmaya çalışsa da Tofaş da Mejia sayı üreterek farkı korumayı başardı. Bu periyot 65-56 Tofaş´ın üstünlüğü ile tamamlandı.
Son bölümde Gaziantep Basketbol Mejia ve Kadji´ye engel olmakta zorlandı. Sayı üretemeyen ve top kayıpları yaşayan ev sahibi takım karşılaşmadan 69-87 mağlup ayrıldı.
SALON: Karataş Şahinbey
HAKEMLER: Mehmet Serdar Ünal, Aytuğ Ekti, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu
GAZİANTEP BASKETBOL: Armand 19, Rudd 6, White 13, Balazic 4, Freimains 14, Can 9, Erol 4
TOFAŞ: Morgan 5, Yiğit 5, Crocker 15, Mejia 27, Henry 4, Owans 12,Kadir 2, Kadji 11, Muhsin 6
1. PERİYOT: 17-21
İLK YARI: 34-50
3. PERİYOT: 56-65
5 FAUL ALAN: Balazic (Gaziantep Basketbol)