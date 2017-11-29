Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi | Gaziantep Basketbol 69-87 Tofaş

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde sezonun flaş ekini TOFAŞ, deplasmanda Gaziantep Basketbol'u 87-69 mağlup etti ve 8'de 8 yaptı.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi´nde Gaziantep Basketbol, sahasında konuk ettiği Tofaş´a 87-69 mağlup oldu. Karşılaşmanın ilk periyodunda konuk takım arka arkaya bulduğu sayılarla öne geçti. Savunmada etkili olamayan Gaziantep Basketbol bu periyodu 21-17 geride tamamladı.

2’nci periyotta da Gaziantep Basketbol rakip oyuncuları durdurmakta zorluk yaşadı. Mejia ve Crocker´ın sayıları ile farkı açan konuk takım bu periyotu 16 sayı farkla 50-34 önde kapattı. Karşılaşmanın 3’üncü periyodunda da konuk takım oyunun kontrolünü elinden bırakmadı. Gaziantep Basketbol Armand´ın sayıları ile aradaki farkı kapatmaya çalışsa da Tofaş da Mejia sayı üreterek farkı korumayı başardı. Bu periyot 65-56 Tofaş´ın üstünlüğü ile tamamlandı.

Son bölümde Gaziantep Basketbol Mejia ve Kadji´ye engel olmakta zorlandı. Sayı üretemeyen ve top kayıpları yaşayan ev sahibi takım karşılaşmadan 69-87 mağlup ayrıldı. Galatasaray Odeabank 106-84 Yeşilgiresun Belediyespor Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 8'inci hafta mücadelesinde Galatasaray Odeabank sahasında Yeşilgiresun Belediyespor'u 106-84 mağlup etti. İlgili Haberi Oku

SALON: Karataş Şahinbey

HAKEMLER: Mehmet Serdar Ünal, Aytuğ Ekti, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu

GAZİANTEP BASKETBOL: Armand 19, Rudd 6, White 13, Balazic 4, Freimains 14, Can 9, Erol 4

TOFAŞ: Morgan 5, Yiğit 5, Crocker 15, Mejia 27, Henry 4, Owans 12,Kadir 2, Kadji 11, Muhsin 6

1. PERİYOT: 17-21

İLK YARI: 34-50

3. PERİYOT: 56-65

5 FAUL ALAN: Balazic (Gaziantep Basketbol)