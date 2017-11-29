Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi | Darüşşafaka 90-83 Eskişehir Basket

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Darüşşafaka, konuğu Eskişehir Basket'i normal süresi 79-79 beraberlikle biten maçta 90-83 mağlup ederken ligdeki 5. galibiyetini aldı.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 8’inci hafta mücadelesinde Darüşşafaka sahasında Eskişehir Basket’i 90-83 yendi. Volkswagen Arena’da oynanan müsabakaya iyi başlayan Eskişehir Basket, ilk periyodu 23-22, ilk yarıyı ise 42-39 önde tamamladı.

3’üncü periyotta da farkı açmaya devam eden deplasman ekibi, final periyoduna 67-56 üstün girdi. Son periyotta vites artıran Darüşşafaka, 23-12’lik seri ile 79-79’luk eşitliği yakaladı ve maçı uzatmalara taşıdı.

Uzatma bölümünde de etkili oyununu sürdüren Daçka, sahadan 90-83 galip ayrıldı. Bu sonuçla birlikte Darüşşafaka ligdeki 5’inci galibiyetine uzanırken, Eskişehir Basket 3’üncü mağlubiyetini almış oldu. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi | Fenerbahçe Doğuş 82-59 Demir İnşaat Büyükçekmece Sahasında Demir İnşaat Büyükçekmece'yi konuk eden Fenerbahçe Doğuş, rakibini farklı mağlup etti. İlgili Haberi Oku