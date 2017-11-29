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Son Dakika | Beşiktaş’tan Oğuzhan Özyakup için transfer açıklaması

Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup hakkında çıkan transfer haberlerini yalanladı.
14:4429 Kasım 2017
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Son Dakika | Beşiktaş’tan Oğuzhan Özyakup için transfer açıklaması

Beşiktaş Jimnastik Kulübü, resmi internet sitesinden Oğuzhan Özyakup ile ilgili bir açıklama yayınladı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı;

”Bugün bazı basın yayın organlarında yer alan Kaptanımız Oğuzhan Özyakup'un devre arası transferiyle ilgili haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Taraftarlarımızın ve kamuoyunun Kaptanımızla ilgili çıkan asılsız haberlere itibar etmemelerini rica ederiz.”

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Etiketler
açıklama beşiktaş Oğuzhan Özyakup transfer yalanlama
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