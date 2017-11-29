Son Dakika | Beşiktaş’tan Oğuzhan Özyakup için transfer açıklaması

Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup hakkında çıkan transfer haberlerini yalanladı.

Beşiktaş Jimnastik Kulübü, resmi internet sitesinden Oğuzhan Özyakup ile ilgili bir açıklama yayınladı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı;

”Bugün bazı basın yayın organlarında yer alan Kaptanımız Oğuzhan Özyakup'un devre arası transferiyle ilgili haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Taraftarlarımızın ve kamuoyunun Kaptanımızla ilgili çıkan asılsız haberlere itibar etmemelerini rica ederiz.”

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