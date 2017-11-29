Şenol Güneş ve Tudor’un derbi planları belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 14.haftasında cumartesi günü Vodafone Stadı'nda oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi Şenol Güneş ve Igor Tudor'un planları şekillendi.

Süper Lig’de herkesin nefesini tutarak beklediği, cumartesi günü oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi iki teknik adamın kafasındaki kadrolar şekillenmeye başladı. Şenol Güneş orta saha 4’lüsüne ekstra özen gösterirken, Tudor 4’lü savunma tek forvetle maça başlayacak.

‘QUARESMA, BABEL, CENK, TALİSCA…’

Öncelikli olarak son iki haftayı 0-0 beraberlikle kapatan takımın gol sorununa çözüm bulmaya çalışan Güneş, hücum hattını özel olarak çalıştıracak. Kritik maçlar öncesinde Quaresma, Babel, Cenk Tosun, Talisca ve Oğuzhan gibi isimlere ekstra antrenman yaptıran tecrübeli teknik adam, Cumartesi gününe kadar bu beşliyle yine özel olarak ilgilenecek.

Yılmaz Vural: `Tudor'un Galatasaray'da olması içimi acıtıyor` Türk futbolunun renkli kişiliği ünlü teknik direktör Yılmaz Vural Okan Üniversitesi'nde yine çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bir öğrencinin Tudor hakkında düşüncelerini sorması üzerine Yılmaz Vural “Tudor'un Galatasaray'da olması içimi acıtıyor” dedi. İlgili Haberi Oku

‘TALISCA’DAN KAFASINI KULLANMASINI İSTEYECEK’

Galatasaray’ın yumuşak karnının kenar ortaları ve duran toplar olduğunu bilen Şenol Güneş, bu maç için Quaresma ve Babel’i ayrıca motive etmeye çalışacak. Her iki oyuncudan da tüm maçlarda yaptıklarından daha fazla orta yapmalarını isteyen kurt hoca, Gökhan Gönül ve Adriano’dan da Babel ve Quaresma’ya maç boyu yardım ederek pas alışverişinde bulunmalarını isteyecek. Güneş, son maçların durgun adamı Talisca’dan da sürekli olarak ceza sahasına girmesini ve kafasını kullanmasını isteyecek.

‘SON KARARI CUMA AKŞAMI VERECEK’

0-0 berabere kalınan Evkur Yeni Malatyaspor maçının en çok eleştirilen ismi olan Talisca’nın yerine, bir kaç haftadır yedek bekleyen Oğuzhan Özyakup’un Galatasaray derbisinde sahada olması bu haftanın sürpriz sayılmayacak hamlesi olabilir. Oyun stili olarak asist yapmak yerine gol atmayı daha çok seven Talisca’nın, her maç en az 2 futbolcu tarafından markaj altında tutulması, Brezilyalı yıldızın saha içindeki üretkenliğini kısıtlamış durumda. Pres yapmasını ve orta sahaya geri gelmesini de pek sevmeyen Talisca’nın düşen performansı, Şenol Güneş’in Atiba-Tolgay-Oğuzhan’dan oluşan üçlüyü Galatasaray’a karşı sahaya sürmesini sağlayabilir. Diğer yandan Galatasaray’ı kenar ortaları ile devirmeyi planlayan Güneş’in kafa vuruşlarında çok etkili olan Talisca’dan faydalanmak isteyeceği de aşikar. Bu yüzden maç gününe kadar Talisca’lı ve Oğuzhan’lı kadrolar deneyecek olan Güneş, yine de son kararını cuma akşamı yapacağı son antrenmanda verecek.

‘LİNNES 11’E DÖNÜYOR’

Sarı-kırmızılı ekibin çalıştırıcısı Tudor ise Beşiktaş karşısına büyük olasılıkla 4’lü defans ile çıkacak. Latovlevici’nin ameliyat olması nedeniyle sol bekte Martin Linnes yer alacak. Linnes bu sezon Süper Lig, Avrupa ve Türkiye kupalarında 10 maçta 806 dakika forma giymişti. Hırvat hocanın Linnes ile özel olarak ilgilendiği bildirildi.

Fernando’nun da cezasının bitmesi yüzünden forma giyeceği orta sahada Tolga’nın yerine ise yine cezası sona eren Feghouli oynayacak Gomis’in tek forvet olarak mücadele edeceği takım düzeninde Rodrigues kanat oyuncu olarak destek verecek. Kupa rotasyonundaki Sinan ve Emrah Başsan ise maç kodrosuna girerek görev bekleyecek.

‘HIZLI VE GARANTİ PASLAR’

İgor Tudor’un idmanlarda özellikle pas isabetlerine dikkat çektiği de vurgulandı. Hırvat hoca, topu kazanınca uzun süre oyuncularında kalmasını istiyor ve soğuk kanlı paslarla meşin yuvarlağı kendi ceza sahalarının dışında tutmayı, rakip kaleye hızlı ama garanti paslarla gitmeyi hedefliyor.