Rıdvan Dilmen canlı yayında Igor Tudor’u taklit etti!

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, TRT Spor'da yayınlanan "Futbolun Zirvesi" programında Galatasaray'ın gündemini yorumladı.

Spor Toto Süper Lig’in 13.haftasında Aytemiz Alanyaspor’u 2-0 mağlup eden Galatasaray’da Teknik Direktör Igor Tudor kendisi ve takımı için yapılan eleştirilere çok sert tepki göstermişti.

Açıklamaları değerlendiren spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Tudor’un toplantının başında yaptığı bir hareketi eleştirdi.

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Igor Tudor’un hareketlerini ve basın toplantısını değerlendirirken Hırvat teknik adamın taklidini yaptı.

İşte o görüntü…

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