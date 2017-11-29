Portekiz karıştı! Porto’dan Benfica’ya suçlama: Videoda sahtekarlık yaptınız!

Benfica'nın Porto maçındaki bir pozisyonla ilgili paylaştığı video Portekiz'i karıştırdı

SKOR DIŞ HABERLER / Spor dünyası Portekiz’de yaşanan video skandalı ile çalkalanıyor.Porto ile Aves arasında geçtiğimiz hafta oynanan lig karşılaşmasının son dakikalarında penaltı tartışmaları yaratan bir pozisyon meydana gelmişti. Hakem pozisyonu devam ettirmiş ve maç 1-1’lik eşitlikle sonuçlanmıştı.

Karşılaşmanın ardından lider Porto’nun 3 puan gerisindeki ezeli rakibi Benfica pozisyona itiraz ederek olayın videosunu paylaştı. Ancak Porto yönetimi bu videonun manipüle edildiğini öne sürerek Benfica’ya çok sert tepki gösterdi. Maçın özet görüntüleriyle söz konusu video karşılaştırıldığında ise gerçekten Benfica’nın paylaştığı videonun değiştirilmiş olduğu görüldü.

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Porto’nun İletişim Direktörü Francisco J. Marques Twitter sayfasından Benfica’ya çok sert tepki gösterdi: “Bu insanların güvenilmezliklerinin bir limiti yok. Şimdi de gerçekleri değiştirmeye çalışıyorlar. Görüntüleri karşılaştırın ve Benfica iletişim ciddiyetini görün.”

“Benfica videosunu ilk gördüğümde detaylı inceledim. Videoda çok büyük tahrifat yapılmıştı. Bunu kimin yaptığı değil, kimin yaydığı önemli. Benfica yaydı ve çok büyük hata içindeler. 25 frame kaybolmuş. Bu iletişim sahtekarlığında yeni bir seviye. 70’lerden bu yana Portekiz futbolunu izliyorum hiç böyle bir olayla karşılaşmadım. Bu Benfica taraftarlarını da utandıran bir durum.”

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