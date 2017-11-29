Murat Cavcav’ın oğlu yoğun bakımda

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav'ın 21 yaşındaki oğlu Murathan Cavcav, geçirdiği trafik kazasının ardından beyninde oluşan hasar nedeniyle ameliyata alındı.

Ankara Bağdat Caddesi Podium Alışveriş Merkezi Kavşağı’nda gerçekleşen kazada Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav’ın oğlu Murathan Cavcav ağır şekilde yaralandı. Murathan yönetimindeki otomobil bariyerlere çarptıktan sonra yaklaşık 6 metre yükseklikten alt geçide düştü.

Kaburga ve kürek kemikleri kırılan Murathan Cavcav’ın kaza sonucu beyninde hasar oluştuğu ve Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne (GATA) kaldırıldığı öğrenildi. Çekilen tomografide beyin kafatasının sol tarafında kanama olduğu görülen Cavcav’ın ameliyata alındığı öğrenildi.