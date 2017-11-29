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Mehmet Ekici’den Fenerbahçe’ye kötü haber

Fenerbahçe'nin Adana Demirspor'u 6-0 mağlup ettiği Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesine ilk 11'de başlayan Mehmet Ekici sakatlanarak maçı yarıda bırakmak zorunda kaldı. 51'de sakatlanan Ekici'nin durumu çekilecek MR'dan sonra belli olacak.
23:3629 Kasım 2017
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Mehmet Ekici’den Fenerbahçe’ye kötü haber

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde Fenerbahçe, konuğu Adana Demirspor’u 6-0 mağlup ederken farklı galibiyetin sevinci ile birlikte sarı-lacivertlilere Mehmet Ekici’den kötü haber geldi.

Fenerbahçe’ye imza attığı günden beri sakatlıklarla boğuşan Mehmet Ekici, ilk 11’de başladığı müsabakada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. 51’de yerini Aatif’a bırakan Ekici’nin durumu yarın çekilecek MR ile belli olacak.

29 Kasım 2017 CANLI | Fenerbahçe Adana Demirspor: 6-0 Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Adana Demirspor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler sahadan 6-0'lık galibiyetle ayrılırken turu geçmek adına önemli bir avantaj elde etmiş oldu. İlgili Haberi Oku

Etiketler
adana demirspor Fenerbahçe mehmet ekici Ziraat Türkiye Kupası
Son güncelleme: 23:49 | 29.11.2017
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