Mehmet Ekici’den Fenerbahçe’ye kötü haber
Fenerbahçe'nin Adana Demirspor'u 6-0 mağlup ettiği Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesine ilk 11'de başlayan Mehmet Ekici sakatlanarak maçı yarıda bırakmak zorunda kaldı. 51'de sakatlanan Ekici'nin durumu çekilecek MR'dan sonra belli olacak.
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde Fenerbahçe, konuğu Adana Demirspor’u 6-0 mağlup ederken farklı galibiyetin sevinci ile birlikte sarı-lacivertlilere Mehmet Ekici’den kötü haber geldi.
Fenerbahçe’ye imza attığı günden beri sakatlıklarla boğuşan Mehmet Ekici, ilk 11’de başladığı müsabakada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. 51’de yerini Aatif’a bırakan Ekici’nin durumu yarın çekilecek MR ile belli olacak.
Son güncelleme: 23:49 | 29.11.2017