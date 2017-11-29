Kayserispor taraftarından Adebayor’a tepki!

Kayserispor'un Medipol Başakşehir ile sahasında oynadığı karşılaşmada konuk ekibin beraberlik golünü atan Adebayor'a sarı-kırmızılı taraftarlardan tepki geldi.

Süper Lig’in 13. haftasında Kayserispor ile Medipol Başakşehir arasında oynanan ve 1-1 berabere biten karşılaşmada Adebayor’un attığı gol tartışma yarattı. Topu gol öncesi eliyle kontrol eden Adebayor’a Kayserispor taraftarından tepki geldi.

Lucescu, Kayserispor soyunma odasına indi! A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Kayseri'de oynanan Süper Lig'in kapanış maçı sonrası Sumudica ile buluştu. Romanya'dan eski öğrencisi olan Kayserispor'un teknik direktörü Sumidica ile hasret gideren Lucescu, Medipol Başakşehir karşısındaki futbol nedeniyle takımı tebrik etti. İlgili Haberi Oku

Kayserispor taraftar grubu Kapalı Kale, Adebayor’u ‘Emek hırsızlığı’ ile suçlayarak Twitter hesabından bir açıklama yayınladı. Paylaşımda “Kendisini dünya yıldızı sanıp eliyle attığı gole utanmadan sevinen EMEK HIRSIZI! EMMANUEL ADEBAYOR” yazısı paylaşıldı.