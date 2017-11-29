Kayserispor taraftarından Adebayor’a tepki!
Kayserispor'un Medipol Başakşehir ile sahasında oynadığı karşılaşmada konuk ekibin beraberlik golünü atan Adebayor'a sarı-kırmızılı taraftarlardan tepki geldi.
Süper Lig’in 13. haftasında Kayserispor ile Medipol Başakşehir arasında oynanan ve 1-1 berabere biten karşılaşmada Adebayor’un attığı gol tartışma yarattı. Topu gol öncesi eliyle kontrol eden Adebayor’a Kayserispor taraftarından tepki geldi.
Kayserispor taraftar grubu Kapalı Kale, Adebayor’u ‘Emek hırsızlığı’ ile suçlayarak Twitter hesabından bir açıklama yayınladı. Paylaşımda “Kendisini dünya yıldızı sanıp eliyle attığı gole utanmadan sevinen EMEK HIRSIZI! EMMANUEL ADEBAYOR” yazısı paylaşıldı.
Son güncelleme: 01:03 | 29.11.2017