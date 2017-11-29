İnegöl Belediyespor CEV Challenge Kupası’na veda etti

İnegöl Belediyespor, Yunan temsilcisi Olympiakos'a altın sette yenilerek CEV Challenge Kupası'na veda etti.

2018 CEV Challenge Kupası eleme etabı 2’nci tur rövanş maçında İnegöl Belediyespor, ilk maçta sahasında 3-0 mağlup olduğu Yunanistan’ın Olympiakos takımını deplasmanda 24-26, 25-17, 20-25 ve 21-25’lık setlerle 3-1 mağlup etti ve mücadele statü gereği altın sete gitti.

Temsilcimiz, çekişmeli geçen altın seti 15-13 kaybederek 2018 CEV Challenge Kupası’na eleme etabında veda etti.

İnegöl Belediyespor, 2017 Balkan Kupası erkekler kategorisinde şampiyon olarak Türkiye’yi 2018 CEV Challenge Kupası’nda temsil etme hakkı elde etmişti.