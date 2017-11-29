Galatasaray’dan 6 maddelik dev savunma!

UEFA ile 3-4 senelik anlaşma yapmayı planlayan Galatasaray'ın UEFA yetkilileri ile görüşmeyi yeni yılda gerçekleştireceği ortaya çıktı.

UEFA ile 3-4 senelik anlaşma yapmayı planlayan Galatasaray’ın UEFA yetkilileri ile görüşmeyi yeni yılda gerçekleştireceği ortaya çıktı. Ocak ayında gerçekleşmesi beklenen bu görüşmeye Başkan Dursun Özbek’in bizzat katılacağı ve sarı-kırmızılı kulübün mali tablosu ile ilgili şu savunmayı yapacağı öğrenildi:

1- 65 milyon Euro’luk bütçe sınırına uyduk, bu sezon kurduğumuz takımın maliyeti 61 milyon Euro.

2- Ceza aldığımız dönemde 45’i geçen sözleşmeli oyuncu sayısını 30’dan aşağıya indirdik.

3- Her üç ayda bir sorunsuz şekilde borçsuzluk kağıdını takıma imzalatıyoruz ve UEFA’ya yolluyoruz.

4- Bu transfer döneminde 20 milyon Euro’ya yakın oyuncu satışı gerçekleştirdik.

5- Galatasaray Sportif AŞ uzun zaman sonra ilk kez kara geçti.

6- Futbol takımının başarısına paralel olarak Türk Telekom Stadyumu 6 kombine-bilet-sponsor gelirleri arttı.

Bir daha Avrupa’dan men cezası ile karşılaşmak istemeyen Galatasaray önümüzdeki 3-4 senede UEFA’nın belirleyeceği kriterlere göre hareket etmeye hazır. UEFA’nın, finansal durumunu toparlamaya başlayan sarı-kırmızılı kulübe men cezası vermeyeceğine kesin gözüyle bakılırken, transfer limiti (sattığın kadar al), maaş bütçesi ve kadrosunda bulunduracağı oyuncu sayısı ile ilgili sınırlamalar getirmesi bekleniyor.

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