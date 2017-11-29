Futbol sahalarında görülmüş en ilginç ısırma vakaları!

Türkiye, dün hakemi ısıran futbolcuyu konuşuyor. İşte daha önce futbol sahalarında yaşanmış en ilginç ısırma olayları...

Türkiye, Trabzon 2’inci Amatör Küme’de oynanan maçta hakemin burnunu ısıran futbolcuyu konuşuyor. 38 yaşındaki Ömer Kuşçu, hakemin burnunu ısırmasıyla ilgili; “kafasını bana uzattı. O sırada burnu ağzıma geldi. Ben de o an nasıl olduysa burnunu dişlemişim. Nasıl olduğunun farkında bile değilim” dedi.

Hakemin burnunu ısıran futbolcudan ilginç savunma Trabzon'da, 2'nci Amatör Küme'de oynanan futbol müsabakası sırasında hakemin burnunu ısırdığı için yargılandığı davada 4 yıl 6 ay hapis cezası verilen futbolcu 38 yaşındaki Ömer Kuşçu, ilginç açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku

Sizler için yeşil sahalarda yaşanmış olan ilginç ısırma vakalarını derledik.

İşte en ilginç ısırma vakaları:

Oliver Kahn

1999 yılında oynanan Bayern – Borussia Dortmund maçında Bayern forması giyen tarihin en iyi kalecilerinden Kahn, Heiko Herrlich’i ısırdı. Kahn ile Dortmund forveti Heiko Herrlich bir hava topunda faza yakınlaşınca Kahn sinirlenmiş ve Herrlich'in üstüne yürüyerek yanağından bir ısırık almayı ihmal etmemişti.

Jermain Defoe

Yıl 2006, Tottenham Hotspur forveti Jermain Dafoe, bir pozisyon sonrası Arjantinli orta saha oyuncusu, West Ham’lı Javier Mascherano’yu epey sert bir biçimde ısırır…

Nobby Stiles

Manchester United’ın efsane oyuncularından Nobby Stiles, 1966 yılı Dünya Kupası finalinde birkaç Batı Almanyalı oyuncuyu ısırdı…

Vinnie Jones

Yıl 1995, Galli sert oyuncu Vinnie Jones, bir maç öncesi Daily Mirror muhabirini Dublin’de bir otel barında epey alkollüyken ısırdı, olay polise yansıdı.

Francisco Gallardo

Yıl 2001, attıkları bir gol sonrası sevinç sırasında, Gallardo, kendi takım arkadaşı Jose Antonio Reyes’i penisinden ısırdı. İspanya Futbol Federasyonu, Gallardo’yu cezalandırdı.

Gianmario Comi

Avellino’nun forveti Comi, Bari’nin yine başka bir forvet oyuncusu Giuseppe Di Luca’yı, İtalya Kupası maçı esnasında ısırdı. Hakem oyunu devam ettirdi. Olan Di Luca’nın koluna oldu…

Luis Suarez

Dünya futbolunun halen en önemli yıldızlarından biri olan Suarez, geçtiğimiz dünya kupasında, Giorgio Chiellini’yi ısırdı. Olay İtalya ve Uruguay arasında büyük bir tartışmaya kadar vardı. Suarez’e 4 ay futbol oynamama cezası verildi.