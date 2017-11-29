Futbol sahalarında görülmüş en ilginç ısırma vakaları!
Türkiye, Trabzon 2’inci Amatör Küme’de oynanan maçta hakemin burnunu ısıran futbolcuyu konuşuyor. 38 yaşındaki Ömer Kuşçu, hakemin burnunu ısırmasıyla ilgili; “kafasını bana uzattı. O sırada burnu ağzıma geldi. Ben de o an nasıl olduysa burnunu dişlemişim. Nasıl olduğunun farkında bile değilim” dedi.
Sizler için yeşil sahalarda yaşanmış olan ilginç ısırma vakalarını derledik.
İşte en ilginç ısırma vakaları:
Oliver Kahn
1999 yılında oynanan Bayern – Borussia Dortmund maçında Bayern forması giyen tarihin en iyi kalecilerinden Kahn, Heiko Herrlich’i ısırdı. Kahn ile Dortmund forveti Heiko Herrlich bir hava topunda faza yakınlaşınca Kahn sinirlenmiş ve Herrlich'in üstüne yürüyerek yanağından bir ısırık almayı ihmal etmemişti.
Jermain Defoe
Yıl 2006, Tottenham Hotspur forveti Jermain Dafoe, bir pozisyon sonrası Arjantinli orta saha oyuncusu, West Ham’lı Javier Mascherano’yu epey sert bir biçimde ısırır…
Nobby Stiles
Manchester United’ın efsane oyuncularından Nobby Stiles, 1966 yılı Dünya Kupası finalinde birkaç Batı Almanyalı oyuncuyu ısırdı…
Vinnie Jones
Yıl 1995, Galli sert oyuncu Vinnie Jones, bir maç öncesi Daily Mirror muhabirini Dublin’de bir otel barında epey alkollüyken ısırdı, olay polise yansıdı.
Francisco Gallardo
Yıl 2001, attıkları bir gol sonrası sevinç sırasında, Gallardo, kendi takım arkadaşı Jose Antonio Reyes’i penisinden ısırdı. İspanya Futbol Federasyonu, Gallardo’yu cezalandırdı.
Gianmario Comi
Avellino’nun forveti Comi, Bari’nin yine başka bir forvet oyuncusu Giuseppe Di Luca’yı, İtalya Kupası maçı esnasında ısırdı. Hakem oyunu devam ettirdi. Olan Di Luca’nın koluna oldu…
Luis Suarez
Dünya futbolunun halen en önemli yıldızlarından biri olan Suarez, geçtiğimiz dünya kupasında, Giorgio Chiellini’yi ısırdı. Olay İtalya ve Uruguay arasında büyük bir tartışmaya kadar vardı. Suarez’e 4 ay futbol oynamama cezası verildi.